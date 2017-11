Paolo Guerrero: suspensión de jugador ha sido un duro golpe para los hinchas [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La suspensión de Paolo Guerrero ha sido un duro golpe al corazón del hincha. El hombre, que con sus goles nos ha puesto en el repechaje, ahora se quedará sin jugar esos partidos. El ‘Depredador’ es el más amado en el Perú, como Luisito Suárez en Uruguay, como Neymar en Brasil, como Cristiano en Portugal. Pero la selección no la integra un solo jugador y el fútbol es un deporte en equipo. Los choques con Nueva Zelanda están a la vuelta de la esquina y hay que cambiar el chip de inmediato. “El nosotros está por encima del yo”, dijo hace unos días el ‘Ciego’ Oblitas, para referirse a un posible llamado de Pizarro. Que ese sea el lema en la Bicolor para que el grupo siga mentalizado en conseguir el pase al Mundial. Curuju...



Ahora más que nunca se necesita del trabajo de los psicólogos. Fortalecer la cabecita de los jugadores, engorilarlos, pasarles videos de la película ‘300’ y de partidos que remontamos. Ojo que en el Mundial de Estados Unidos 94, Argentina sufrió cuando Maradona dio positivo en el antidoping y fue suspendido. Ese equipo tenía al ‘Cholo’ Simeone, ‘Cabezón’ Ruggeri, Sergio Goycochea, Batistuta, Abel Balbo y Caniggia y otros. Todos líderes y corajudos en sus clubes, algunos campeones y otros subcampeones del mundo. Y con todos ellos, el equipo se vino abajo, no pudo sobreponerse a jugar sin Diego y fue eliminado en octavos de final. Es hora de que ‘Foquita’ se convierta en Farfán, que Christian deje de ser ‘Cuevita’, que el ‘Mudo’ Rodríguez no dude en carajear, que Renato Tapia se transforme en José Velásquez y que André Carrillo sea más conchudo para patear al arco. Si todos se sienten caudillos, podremos lograr grandes cosas. Y no va a ser...



En las últimas horas se está hablando de la sustancia que le habrían encontrado a Paolo. Es un tema delicado en el que debe seguirse una profunda investigación y hallar responsables. ¿Quién se equivocó? ¿Los médicos? ¿El futbolista? ¿Hay mano negra? El tiempo descubrirá la verdad...



Casi todos se han solidarizado con el ‘Depredador’. Hinchas, exfutbolistas, compañeros de selección, periodistas y hasta políticos han reventado las redes sociales con su apoyo al delantero y me extraña que Claudio Pizarro no haya escrito siquiera un ‘tuit’ de respaldo para su amigo. Días atrás dio entrevistas a medios nacionales e internacionales expresando su deseo de jugar un Mundial con Perú y ahora no se le oye ni lee por ningún lado. Ojalá que lo haya llamado en privado, porque es en los momentos difíciles donde se ven a los verdaderos amigos. Así es... Me voy, soy fuga.

