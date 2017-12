Paolo Guerrero ha sido bendecido por Dios [VIDEO y FOTOS]

Del saque somos carnecita... La verdad es que Dios ha bendecido a Paolo Guerrero porque es buen hijo y le da todo a su madrecita, doña Peta, quien se fajó en los arenales y puso mano dura para ayudarlo a convertirse en un profesional de éxito. Ahora el hombre la engríe y le da todos sus caprichitos. Lo justo. Al que se porta bien con sus viejitos, le va bien en la vida. Conozco casos de algunos malazos que hasta les quitan la casa a sus papás. Esos son peores que el diablo y se van a quemar en el infierno. Y no va a ser...



Todo se sabe. Hay un runrún bravo de que ese delantero ‘charrúa’ que tiene pasaporte armenio y jugó en Matute, es tramposo al rojo. Se llevó a Buenos Aires a una mamacita que vive cerca del Wong de San Isidro. Ella se marchó hace semana y media y volvió el martes. Dizque mandó a la ‘firme’ a Montevideo a preparar todo por Navidad y la pasó de lo lindo con la peruana. Asu mare...



El ‘Chemo de los pobres’ anda soltero, viviendo de lo que fue y por eso sigue captando personal para su harén. Anda bajísimo de billete, pero ahora levanta un ‘monumento’ de la avenida Tarapacá y hace poco hizo lo que le dio la gana con una flaca cerquita del parque del Avión. Tiene su mérito, aunque hubo una que lo trató como una chalona, pues lo metió a la lista de los ‘cornelios’ más famosos del Perú. Rexuxa...



Mis respetos para ‘Chiquito’. Estrena un nuevo amor que tiene varias tiendas en Gamarra y lo engríe como si todavía estuviera en Primera. Eso sí, es mayorcita, pero con esas fichas, parece quinceañera. Le salvó la noche al zambo, que no guardó pan para mayo. Que la pegue de enamorado y se prenda como garrapata para que no termine mangueando. Nooooo...



Me pasan la voz que el ‘Conán’ estaba arreglando todo para conseguir un depa de soltero en Huancayo y la ‘patrona’ lo parchó. Le comunicó que otro año no iba a vivir solo y que ahora se iba toda la familia a acompañarlo. Caballero, ha tenido que encargar que le consigan una casa para toda su mancha. Curuju... Me voy, soy fuga.

