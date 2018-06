La vuelta de Paolo Guerrero le inyectó otro ánimo a la selección peruana en Austria

Del saque somos carnecita... La vuelta de Paolo le inyectó otro ánimo al grupo en Austria. Los hinchas, la prensa, los niños, hasta los extranjeros, todos llegan a ver al capitán. Aún está falto de fútbol, pero quedan dos amistosos para que vaya agarrando ritmo. El debut con Dinamarca está a catorce días y el ‘9’ debe llegar con resistencia, velocidad y potencia para chocar con esas torres. En el Mundial nadie te regala nada. Será chamba del cuerpo técnico afinarlo para esos duelos. Y no va cher...

Ayer vi el Francia-Italia concentradito en la Redacción, pedí que no me pasen llamadas y apagué mi celular para que ninguna ‘traviesa’ me mande mensajitos por el ‘wasap’. Había que analizar a uno de los rivales de la selección y la verdad es que esos ‘gallos’ son cosa seria. Los veo como uno de los candidatos a levantar la Copa. En el arco tienen a Hugo Lloris, que tiene ubicación, vuela como si tuviera alas y es muy seguro, da confianza a su defensa. La picardía de Cueva, Carrillo, Farfán, Ruidíaz y ‘Orejas’ será importante. Ojalá Paolo lo ‘vacune’. Así es...

Atrás tienen a dos muros, Umtiti y Varane. El primero juega en Barcelona y si vas al cuerpo a cuerpo, fácil puedes terminar fracturado. El segundo defiende al Real Madrid, es rápido y te mete taba con pelota para evitar las tarjetas. Es mañoso, me hace recordar al uruguayo Lugano. Por los laterales, Sidibé por derecha y Mendy por izquierda corren más rápido que esos malditos ‘raqueteros’ que están por todos lados. Asuuuu...

Kanté y Matuidi son dos volantes con recuperación , se comen la cancha y la entregan bien. A ellos se les suman Tolisso (Bayern) o Pogba (Manchester United). Es la zona donde Gareca deberá ganar la partida de ajedrez, evitar que el balón pase por allí. Curuju...

Arriba Dembélé, Mbappé y Griezmann son un tridente que si está enchufado, te llena la canasta. Ojo que también está Giroud, un gigante de 1.93 que es un tanque. Todos ellos son figuras, pero también humanos. No los he visto con tres brazos, tres piernas, dos corazones o cinco pulmones. La naturaleza los hizo como cualquier mortal. Poseen talento, pero los nuestros también. Los psicólogos de la selección deben hacer una buena chamba para agrandarnos ante cualquiera. Mañana analizaré a Australia y Dinamarca... Me voy, soy fuga.

