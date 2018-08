Del saque somos carnecita. .. La firme que estoy de acuerdo con el pueblo en la renovación de Ricardo Gareca. Se lo ha ganado porque nos metió de cuca en el repechaje y nos llevó al Mundial, así sea con los puntos en mesa. Hasta allí todo perfecto, a pesar que nos eliminaron en la primera ronda en Rusia 2018. Pero yo no soy hincha de nadie, solo de mi viejito que se rompió el lomo para que no falte nada en casa. Hay un runrún fuerte que el ‘Tigre’ habría arreglado por 3 millones 750 mil dólares anuales, incluido su preparador físico y asistente. O sea 15 palos gringos en este proceso para Qatar 2022. Ya entiendo la insistencia para que el ‘Ciego’ salga en la foto. Es que el ‘Gordito’ abrió la billetera porque quería la imagen de la popularidad, el calmante para los audios. El argentino primero vino a preguntar hasta Palacio la situación de su presi. Después se hizo el tercio y firmó tranquilito los papeles. Provecho...



La realidad es que no es su culpa y su empresario ha aprovechado el momento para sacar beneficios al máximo, porque además tendrá pasajes en primera clase para la familia y un jatazo. Es increíble porque no es ni la caricatura de Guardiola ni Mourinho. Y les aseguro que está mejor remunerado que el ‘Maestro’ Tabarez y la mayoría de seleccionadores de Sudamérica. Los más top son Joachim Low de Alemania con 4,7 millones de dólares y segundo Tité de Brasil con 4,3 y el campeón del mundo Didier Deschamp de Francia con 4,3. No sean malos. Con esa guita puedo convencer al ‘Cholo’ Simeone, Bielsa y otro capo. Se le fue la lancha al ‘Hermanito’. Así es...



Me pasan la voz que un seleccionado que es querido por la gente se ha agrandado al mango, al rojo. Tiene un discurso en la televisión y en los medios, pero en el fondo pisa huevos como mela. Me cuesta creerlo porque lo veía recontra sencillo, humilde, pero a veces las apariencias engañan. Lo felicito porque ha crecido profesional y personalmente, porque hasta se ha arreglado el cacharro. Pero las raíces son las raíces. Y sus causas de chibolos son los que han soltado el veneno porque lo notan distinto. Y no solo ellos, también sus compañeros piensan lo mismo. Espero que pare las orejas a lo que comentan sus brothers y visite el barrio, a los amigos que lo conocían cuando no tenía ni para el pasaje de mototaxi y las chicas no se le acercaban. Ayayayayay...



Por siaca, si ‘Tyson’ antes era feo, ahora se ha ‘mostreado’ más. Y todo porque el ‘Correcamino’ lo mandó al bombo. Se lo llevó a un club de Segunda a comienzo de año con la promesa que iba a ir al cajero los 30 de cada mes y que entrenarían en Lima. Todo fue una mentira, una patraña. El zaguero sanazo se comió el cuento de ‘caperucita’ y lo acompañó en el proyecto. El entrenador-empresario sacó la cola en one apenas se dio cuenta que no había ni una venda en el botiquín. El zambo ya se arrancó del equipo que utiliza un arquero de delantero, porque no hay jugadores. El pelado que lo evite porque lo quiere chancar. Es que le dejó un budín con pasas y pecanas. Pobechito... Me voy, soy fuga.