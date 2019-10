Pastor alemán busca por debajo de la cama y el sótano 4 a un excompañero al que le entregó un capital fuerte

Del saque somos carnecita. .. Triunfazo de Alianza. Volteó un 2-0 con tres goles en 25 minutos en la falda del Misti. El penal le dio vida al equipo de Pablo Bengoechea porque ya estaba muerto, sin aire y sin piernas. El hombre la achuntó con los cambios, porque fue un rehidratante, revitalizante, una inyección de fútbol y efectividad. Aquí no hubo bombazos como siempre se le critica. Ganó y bien. Como le gusta a su gente. Con la experiencia de Federico Rodríguez para dejarse caer en el área, el olfato goleador de Quevedo y la definición de tío de Arroé a los 89’, cuando tenía solo un ratito en la cancha. Y un apunte, Manzaneda hace más ligero y con zigzag el ataque. Estos son los partidos que a final de temporada te enchufan, te agrandan, te llenan de confianza y, así vayas al calor o frío, te la crees. Sí, señores...

Confirmado, la ‘Cotó’ es el bobo del ‘Ruso’ y me imagino que le dedicó una canción en su cumpleaños, porque lo celebraron a lo grande, como se lo merece. Los ‘venenosos’ aseguran que lo ha chambeado de tal manera que no le importa el que dirán ni lo que murmuren por lo bajo. Otros, que el hombre vive muchos años en Europa y no le hace daño lo que no fue en su año. Aunque aquí fue en el mes y día que salían, según el arquerito de la Copa Perú. La realidad es que nadie sabe lo de nadie. Y a lo mejor ella con hechos le ha demostrado que lo ama y no lo ve como sponsor. Quizá cuando empezaron la cosa no era seria, cada uno por su lado y por eso ocurrió lo del ‘sillón rojo’. Ya cuando se templaron, las cosas cambiaron. Quiero pensar como buenito, aunque la firme que no me sale. Lo dejo ahí...

Me pasan la voz de que hay problemas de plata en Santa Anita. Atrás quedó la época dorada en que los jugadores chapaban 20 mil cocos al mes y los entrenadores 35. Incluso viajaban hasta en avión presidencial. Dizque hay un informe periodístico que detalla que un organismo del Estado ha multado con 8 millones de soles a la universidad ‘Harvarting’ por haber destinado (293 millones de soles) a fondos distintos de Educación. El temita es que de allí se le prestó más de 120 palos al equipo en todos estos años en Primera. Solo consiguió dos títulos y el resto del tiempo se la pasó peleando descensos. La pregunta es: ¿por qué no se ha devuelto el dinero ni se han rendido cuentas? Allí hay un personaje que se hace el gil como cuando ‘Cayo’ y Pepe ponían el ‘speaker’ en el camarín. Ayayayayay...

Ese ‘Pastor alemán’, que hoy es representante y era uña y mugre de Vitti, busca por debajo de la cama, el sótano 4 y por los arenales a un excompañero a quien le entregó un capital fuerte para armar una constructora. El cabeceador, que apellida como un juez corrido en España, no compró ni una pala. La situación es complicada porque el pelucón juntó dinero de compatriotas argentinos que lo han amenazado que se ponga fuerte o tendrá que responder. Esto no es broma. Hasta los de corbata recuperan sus fichas porque las recuperan. A buen entendedor... Me voy, soy fuga.