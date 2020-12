Del saque somos carnecita... Ese DEZA ES un ‘loco calato’. Un cable pelado. Qué manera de estar metido en juergas, encerronas, ampays, denuncias de maltratos y siempre por el lado incorrecto. Cómo terminará su carrera. Si sigue así, en la lona. Ojalá reaccione por su bien...

Este fin de semana podemos tener dos peruanos campeones en el extranjero. ‘La Pulga’ Ruidíaz va hoy por el bicampeonato en Estados Unidos y Pedro Aquino está a un paso de ganar mañana su primer título con León de México. La firme que yo siempre voy a destacar los logros de nuestros compatriotas. El ‘9’ ha encontrado su lugar en el mundo en Seattle Sounders, es figura, goleador y las camáras lo siguen.

Allá no carga una mochila en su espalda como en la selección. Solo espero que un día tenga su revancha en la Bicolor. Lo del volante es meritorio, se recuperó de una lesión, se ganó el puesto y es una fiera en la cancha. Fuera del verde sí es sanazo y pide permiso para ser ‘amigo con derechos’. Ojalá los dos puedan regalarnos una alegría. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Pato’ que perdió la cabeza por una rubia ahora está buscando consuelo con una muchachita que vive en Surco y tiene las mismas medidas que la gaucha. Se llama Daniela y él la complace en todo lo que ella le pide. Cuidado nomás, que la anterior fue igualita y al final le pagó mal. Así es...

Hay un run run que el romance entre el volante que se lesionó feo en un equipo que se resiste a no bajar a Segunda, y una chica de Barranco pasa por su mejor momento, pese a la distancia. Andan full videollamadas y ya quedaron para verse la semana que viene. La ‘barreta’ es que se van a desear una feliz Navidad. Provecho. Así no es... Me voy, soy fuga.