Este pechito no se ciega por el triunfo de la Sub-20 ante Uruguay. Son tres puntos que motivan, pero falta mejorar mucho

Del saque somos carnecita... Este ‘pechito’ no se ciega por el triunfo de la Sub-20 ante Uruguay. Repito, son tres puntos que motivan, pero hay que mejorar mucho en el trabajo colectivo. Tuvimos un primer tiempo para el olvido, mejoramos en el complemento. No tuvimos el balón, generamos pocas ocasiones, pero la que tuvimos la metimos y eso es lo bueno. Solo en los últimos cinco minutos de descuento, los charrúas tuvieron tres clarísimas que la suerte y el portero Franco evitaron. Siempre alegra ganar, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Así es...

Los minutos que tuvimos la pelota y tocamos, desesperamos al rival. Ahí está la clave para manejar los partidos. Para ello deben aparecer más los que tienes minutos en Primera. Marcos López tiene que ser más encarador como lo hizo en Cristal, Jairo Concha ser el ‘10’ que destaque, los volantes Pretell, Távara y Tandazo deben perder el miedo escénico y poner más pierna fuerte. Yo seguiría apostando por el chico Pacheco, entró conchudo y no le rehuyó al choque. Si le ganamos a los guaraníes, estaremos entre los seis mejores del torneo. Y no va cher...

Veo a Venezuela y es cosa sería. Los ‘llaneros’ la tienen clarita: no llegaron a competir, sino a clasificar al Mundial de Polonia. Esa es la diferencia y también debemos meternos eso en el chip. Le voltearon a Chile y ya están en el hexagonal. Tienen jugadores que juegan y de una pasan a quinta y salen volando en el contragolpe. Vienen de ser subcampeones del mundo en su categoría y hay que tener cuidado si nos toca enfrentarlos en el segunda fase. Brasil decepcionó en su debut y apenas empató con Colombia. Si no fuera por la camiseta, sería un equipo cualquiera. No cuenta con una estrella que asuste y eso lo hace un cuadro más terrenal. La veridíca que ya nadie gana por nombres, solo con trabajo y más trabajo. Curuju...

Me avisan que en los ‘Yunaites’ se armó una actividad para apoyar al gran ‘Jota Jota’ Muñante. Tremendo puntero derecho. El ‘Jet’ anda malito de salud y desde aquí esperamos que se recupere. Cayeron varios compatriotas para darle aliento y destacó la presencia del gran ‘Perico’ León. Dos leyendas vivientes de nuestro fútbol. Y no va cher... Me voy, soy fuga.