Del saque somos carnecita... ‘Cristiano es un monstruo. Llegábamos a casa a las 2 de la mañana después de un partido y se ponía a entrenar’. Así describió el brasileño Arthur a su compañero en la Juventus. No es el primero que se expresa así de ‘CR7’. El portugués es un enfermo en cuidar su físico, su cuerpo es su herramienta de trabajo y por eso con 35 años se mantiene en el ‘top’ a nivel mundial. A pesar de haber ganado 5 Balones de Oro, 5 Champions, ser goleador y haber levantado todos los trofeos con los equipos donde jugó, el hombre parece que recién empezara en la pelotita. Pensar que el ‘Ratón’ se banderea en ‘privaditos’ y no ha levantado ni la Copa Perú. Cree que el fútbol es eterno. He visto a muchos como él que terminaron mangueando en pistas y canchitas de barrio. Así es...

La final entre ‘U’ y Cristal será de pronóstico reservado. Ambos tienen jugadores que te pueden definir al mínimo error del rival. Para mí, la ida será de trámite cerrado, ninguno arriesgará. Los cremas llegan descansados, pero eso puede pasarles factura. En 1989, los celestes se relajaron como tres semanas esperando a su rival en la final y Huaral llegó embalado, con ritmo y le ganó el título. Y la ‘Mosca’ mueve bien sus fichas en la banca, porque tiene material, algo que no veo en los merengues. Sí, señores...

Me cuentan que ese ecuatoriano que llegó para La Vicky estaba a punto de colgar los chimpunes a sus casi 36 años, pero ‘Amén’ hizo las gestiones para que se le contrate. Hasta en su país se sorprendieron cuando se enteraron del sueldazo que iba a recibir. Ahí hay gato encerrado...

El que agarró peso en un equipo del norte es el yerno del tío ‘plata como cancha’. El expelotero verá a partir del próximo año la reserva y divisiones menores, y ya se comunicó con sus ‘causas’ para llevarlos. Su jale estelar son los hermanos ‘manzana’ que estuvieron en el puerto y terminaron distanciados del ‘Amigo de Marco Antonio’. Provecho...

Me voy, soy fuga.