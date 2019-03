Del saque somos carnecita. .. Creo que el de ayer fue el peor Real Madrid que he visto en los últimos años. Un desastre. Nada en ataque, peor en defensa. Ajax, con puros chibolos, no solo lo goleó en el mismo ‘Santiago Bernabéu’, sino que le metió un baile de aquellos. Los merengues se creían archifavoritos, después que ganaron 2-1 en Holanda. El tricampeón de la Champions quedó eliminado después de 9 años en fase de octavos. Tras la salida de ‘CR7’ el equipo se volvió terrenal, con Bale en caída, Benzema ya no le hace gol ni al Arco Iris, encima algunos jugadores extrañan al portugués y lo dicen sin reparos. La firme que esta vez la suerte, los penales y el VAR tampoco ayudaron al Madrid, que en las últimas ediciones llegó a la final sin merecerlo. Este equipo ya está de capa caída. En una semana perdió dos clásicos en su casa, Barcelona lo sacó de la Copa del Rey y Liga, y ahora se despiden de la Champions. Asuuuuuuu...

Ese chibolo De Jong, con 21 años, toca la pelota como los grandes. Por algo, Barcelona ya lo fichó y jugará en España en la próxima temporada. Hace la simple, toca, corre, es rápido, un pichón de Iniesta. Otro del Ajax que me llenó los ojos fue el serbio Dušan Tadić. El ‘10’ fue un espectáculo, metió un golazo, asistió, aguantó, conchudo para dejar en ridículo a experimentados como Casemiro y Modric. También me gustaron los extremos Hakim Ziyech, de 25, y David Neres, de 22. Si Ajax juega como lo hizo ayer puede hacerle el pare a cualquiera. Curuju...

En la Libertadores si no ganas de local, tus posibilidades de clasificar son menores. Melgar no pudo con San Lorenzo, que no gana 12 partidos en la Superliga argentina. Fue el peor partido de los mistianos en la Copa. El ‘Cuy’ Sánchez no fue el desequilibrante y Cuesta estuvo tan marcado, que apenas tuvo un remate al arco. En la competencia, a veces el peso de la historia y el nombre pesa, y eso le pasó factura al ‘Dominó’. Ahora tendrá que recuperar puntos de visita. El próximo rival será Palmeiras, en Brasil, y tendrá que mejorar para hacerle pelea a un equipo que supera los 100 millones de euros. Así es...

HOY será el turno de Alianza y Cristal. Los victorianos tendrán el apoyo de su gente en el Nacional. Pierna fuerte y jugar a espaldas de la zaga millonaria son requisitos para intentar romper el arco visitante. Si anulan al colocho ‘Juanfer’ Quintero, las posibilidades crecerán. Russo ya revisó videos y es un zorro viejo. Los rimenses jugarán en Chile ante la U. de Concepción, que tiene a Ballón en sus filas y no es el ‘cuco’ en su país. Si se para bien en defensa, los contragolpes con Herrera podrían desequilibrar. Que los equipos peruanos den pelea y no seamos los hazmerreír del torneo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.