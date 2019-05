El ‘Pepón’ ve ‘fantasmas’ cada vez que el ‘Loquito’ se reúne con sus compañeros

Del saque somos carnecita.. . Lo de Claudio Pizarro es un ejemplo para los jóvenes que empiezan en el fútbol. Come sano, duerme a sus horas, se entrena como amateur, hace su personalizado y tiene tranquilidad emocional porque escogió una buena mujer. A los 40 años sigue haciendo goles en la Bundesliga, una de las mejores del mundo. Allá es ídolo y reconocido en Munich, Bremen y todas las ciudades de Alemania y Europa. Su recompensa es que se abrazó con la gloria y ha asegurado hasta 5 generaciones.

Aquí hay gente que antes de los 30 ya están fundidos, sin llantas, sin aire, sin ni mela. Y todo porque creyeron que en Barranco Bar, en hoteles, playas y encerronas iban a hacerla linda. Después dan pena. Los que no ahorraron terminan ‘mangueando’ o viviendo del fulbito y pichangas los fines de semana. Sin seguro social, sin CTS y sin poder cobrar siquiera 400 soles cada fin de mes. Solo se esperanzan en vivir del aire, de la habilidad, del recurso. Otros se loquean y acaban presos y fichados por la justicia. Sí, señores...

Ya me enteré de que el ‘Amigo de Marco Antonio’ sigue metiendo cabeza. Ha cerrado a un pata de Santa Beatriz con 15 lucas ‘cholas’. Le ofreció traer un container de ropa de China y, al final, no llegó nada. Y cuando el patita le va a reclamar su plata, se enoja, después le corta y hace unos días ya no le contesta. Pensar que cuando los hinchas del Callao fueron a buscarlo salió recontra arrancado. Aplica el abuso a la gente sana. Qué feo...

Me avisan que ‘Cayo’ no tiene calidad con los personales, si hasta en su luna de miel se escapó para irse con la ‘Guapachano’. Había vuelto a visitar un viejo amor de Surco, pero a la señora no le gustó que esté dobleteando con otra de Barranco y lo ‘parchó’. Fue a tocarle la puerta y no le abrió. Desde que está en ‘abertura de carne’ con su ñori anda como loquito tirando maicito y viendo que atrasar a un novio o casado. Plop...

Me cuentan que el ‘Camello’ volvió con su ex. Estuvo distanciado buen tiempo, pero dio marcha atrás. La perdonó y están más acaramelados que nunca y planean abrir un negocio juntos. El amor lo puede todo. Hasta perder la memoria. Curuju...

Broncaza en ‘Los baños termales de los incas’. El ‘Pepón’ ve ‘fantasmas’ cada vez que el ‘Loquito’ se reúne con sus compañeros. Se rayó cuando el portero le pidió permiso para retornar en el segundo vuelo a Cajamarca en su día libre y se lo negó. Le respondió que él decide cómo y a qué hora se mueven los jugadores. Por eso lo tiene ‘enterrado’. Asuuuu... Me voy, soy fuga.