Históricamente en Sudamérica el Perú - Chile es uno de los enfrentamientos que se juegan dentro y fuera de la cancha

Del saque somos carnecita... Los chilenos están declarando que el partido del viernes es uno más, que no hay revanchas y no lo sienten como un clásico. Históricamente, en Sudamérica, hay tres enfrentamientos que se juegan dentro y fuera de la cancha: Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay y el Perú-Chile. Futbolistas, hinchas y hasta la prensa juegan su partido aparte en estos duelos. No hay amistoso cuando se enfrentan estos rivales. Nos quieren bajar las revoluciones, pero solo los sonsos se comen ese cuento. Pregúntele a Maestri, Miranda, el ‘Chorri’, el ‘Ciego’, el gran ‘Chumpi’, ‘Panadero’ o Paolo Guerrero si no hay motivación extra para enfrentar a la ‘Roja’. Así que el diga que no lo siente como un clásico, mejor que no juegue. Así es...

Hay que jugar a ras del piso, respetando la identidad que nos llevó al Mundial, evitando el choque y quitándoles el balón rápido, sin dejarlos pensar. Espero que ‘Orejas’ y ‘Cuevita’ me tapen la boca. Sus últimos partidos con la selección no fueron destacados y es hora de que aparezcan. Mbappé, a sus 19 años, no le quema la pelota, hace goles en un Mundial y se está llevando todos los trofeos para chicos de su edad. Así que es el momento que nuevos líderes tomen la batuta en la selección. Ah, y que la ‘Pulga’ esté más vivo que nunca en el área y ‘vacune’, así como lo hizo en México y ahora los ‘yunaites’. Y no va cher...

La solidez en la zaga es algo que debemos seguir mejorando. Ante Holanda y Alemania nos anotaron en salida, frente a Francia fue igual. Para esos son estos amistosos, corrijamos errores. La marca tiene que empezar desde el ‘chato’ Ruidíaz apoyado por Cueva, Flores y Carrillo, así limpiaremos espacios para las salidas de Advíncula y Trauco por las bandas. Así es... Me voy, soy fuga.