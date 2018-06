"Dinamarca no nos superó en juego, solo en el marcador", sostiene El Bombardero [VIDEO y FOTOS]

Del saque somos carnecita... Fallamos goles. Fallamos un penal. Fallamos en la alineación. Me cansé de repetirles en todo este tiempo que en un Mundial no se puede

desaprovechar un ‘cachito’, porque te vas pa La Habana. Se nos escapó la tortuga en el ascensor. Hay mil formas de perder, esta es la que más duele. Dinamarca no nos superó en juego, solo en el marcador. Fue un 1-0 que sigo sin digerir, sin entender. No soy general después de la batalla. Fijé un análisis, una posición antes del partido. Revisen mis columnas de esta semana. Les pinté la cancha de cómo se iba a mover el rival y qué era lo mejor para nosotros. La suerte esta vez nos dio la espalda. Sí, señores...

Pedí a gritos a Paolo Guerrero y Gareca, terco, murió en la suya. En las Eliminatorias te puedes equivocar en una rueda, porque son 18 fechas, pero en una Copa del Mundo solo son 3 en la zona de grupos. Organizamos marchas, rezamos, recolectamos firmas, movimos medio mundo, sacamos cita con Infantino y logramos que la FIFA perdone a nuestro capitán. Tanto esfuerzo para verlo sentado. Quiso seguir con su once que venía 15 fechas invicto y la fregó. Neymar, Suárez y Messi no tienen reemplazantes en sus selecciones. El ‘Depredador’ tampoco en Perú. No contamos con una cartera de delanteros ‘A1’ para recién mandarlo al ruedo al minuto 67. Entró y no le quitaron un balón en el área. Ni de frente ni de espaldas. Los zagueros lo respetaban demasiado y había volumen ofensivo con Carrillo por la derecha, Farfán detrás del ‘9’ y Cueva por la izquierda. Creamos situaciones por mar, cielo y tierra. Curuju...

Perdonamos y la pagamos carísimo. Ellos tuvieron tres claras y una a la quinela. Los duplicamos en ocasiones y faltó serenidad y decisión. Le dimos el trofeíto de jugador MVP al arquero Schmeichel cuando la figura fue la ‘Culebra’, que picó, desbordó, dribleó, centró y remató. Retrocedimos mal en el tanto de Poulsen y quedamos mano a mano, tres contra tres. Allí achicábamos rápido o hombre a hombre a morir. Ni lo uno ni lo otro. Solo quedó recoger la pelota del arco. Así es...

Yo no responsabilizo de la derrota a Cueva. Messi, el mejor del mundo, también erró desde los 12 pasos. Ayer estuvo participativo, pero su gran problema es que no es influyente en el funcionamiento ni en el resultado. No es de ahora, sino hace rato. Eriksen apareció en el momento justo para dejar a su compañero frente a Gallese y se llevaron la victoria. Esa es la tarea de un ‘10’, del armador, del generador, del diferente. Hacer famoso a la gente o disfrazarse de superhéroe con una genialidad que te dé clasificaciones, títulos y grandes hazañas. Y no va cher...

Muy bien Yotún. Suelto y preciso en los pases. Corto y largo. Aplicadito en la marca y coberturas. La defensa solo tuvo una desatención y siempre trató de salir con la pelota en el piso. Ramos y Rodríguez a veces quieren hacer pataditas con candela, con fuego. En la simpleza está la grandeza. Advíncula más punzante que Trauco con sus proyecciones. Defensivamente, más seguro el zambito. Tapia y Flores, dos indiscutibles, no mostraron su mejor nivel. Cinco puntos para cada uno. Nos malacostumbraron con un alto promedio. Farfán se siente más cómodo viniendo desde atrás de su compadre, que le abre los espacios, y con balón dominado es clarito, porque tiene habilidad, velocidad y levanta la cabeza. Le sacaron un tiro de la raya. Olvídense por favor de que es ‘9’. Ayayayay...

Se viene Francia, que ganó 2-1 a Australia con un penal de Griezmann y un autogol que forzó Pogba. En resumen, sus dos estrellas los salvaron del papelón. No hay colectivo, combi ni cúster. Y espero que tampoco los haya ante la Blanquirroja. Los ‘Canguros’ son durísimos, como dijo Mourinho. Y como nos gusta sacar la calculadora y sumar hasta con los dedos del pie, les voy a dar algunas fórmulas: Necesitamos que los ‘Canguros’ les corten los cachos a los ‘Vikingos’ y nosotros cerrar la última jornada con un marcador favorable. El temita es que no nos llenen la canasta el jueves para tentar la clasificación por diferencia de goles. La otra más segura, pero también complicada, es que logremos 6 o 4 unidades en lo que falta. Vamos partido a partido. El ‘Porque yo creo en ti’ debe seguir retumbando los estadios. Los muchachos, que volteen la página, pues la mejor barra del mundo, que es local en cualquier estadio del planeta, no les va a tirar la toalla. Hay Mundial, hay esperanza, hay que guerrear, carajo. Rexuxa... Me voy, soy fuga.