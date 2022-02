Un punto que salvó la noche. Sufrimos demasiado de local. Y felizmente Ricardo Gareca corrigió el papelón del primer tiempo. Flores, Valera y ‘Canchita’ Gonzales cambiaron la cara a un equipo que se le venía la noche. El empate le da vida a Chile y Colombia. Los números lo demuestran y esto se define en la última fecha doble.

Insisto, dos partidos es una vida en las Eliminatorias. Toca Uruguay en Montevideo, donde será otra guerra. Solo pido algo. Que Brasil le gane o no pierda con Chile. Si eso sucede, por lo menos el repechaje está cerca si coronamos con Paraguay en Lima.

Si hay carambola de resultados hasta nos metemos directo. Pero lo primero es lo primero. Vayamos pasito a paso. Sí, señores...

La selección peruana afrontó una duro partido en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Gareca rescató un empate y acabó la jornada doble en zona de repechaje a falta de dos partidos.

EL ERROR DE ALEXANDER CALLENS

La neta es que la pasamos mal en el primer tiempo. Los chibolos de Ecuador parecían aviones y nosotros unos conos. Y para colmo o mala suerte nos hacen un gol de principiante al minuto de juego. Eso movió todo el tablero.

Es un error grotesco de Alexander Callens. Con la talla y el tamañazo que tiene no puede sobrarle una pelota de esa manera. El ve toda la dirección del balón desde que sale del chimpún del zaguero norteño.

Su pecado es que retrocede de forma frontal. Y eso no fue un champazo. Ya lo tenían estudiadito porque todo el partido buscaron su espalda. Casi se repite la misma jugada, pero por un pelito la libramos. Esas son las fallas que cuestan partidos y clasificaciones. El chalaco tiene que estar más pilas. Así es...

Yo no soy ‘padrino’ de nadie. Siempre he pechado a Carlos Zambrano, porque lo considero un buen jugador y sus actuaciones lo han refrendado con la selección desde los 18 años. Por meter taba gran parte de la prensa lo mató. En Barranquilla y en el Nacional demostró su jerarquía, su categoría. Ayer fue lo mejorcito y con 10 kilómetros de ventaja. Apagó los incendios, salió jugando con cabeza levantada y chapó varias piernas con hueso. La calidad es la calidad. Y no va cher...

A VALERA NO LE PESÓ LA RESPONSABILIDAD Y ES DE LOS QUE NO ARRUGAN

Bien el chamaco Valera que ingresó activo, peleando, chocando y presionando. No le pesó la responsabilidad y es de los que no arrugan. Me sorprendió al mango. Desconcertó a los defensas amarillos que se tomaron un jugo de naranja con Santiago Ormeño, que es un ‘9′ para mandarlo al área faltando 10 minutos y si vas perdiendo, porque va bien arriba.

El ‘Checho’ Ibarra, así gordo como comenta, tiene más movilidad. Otro tema es Raziel. Ya son varias oportunidades y quiere vivir de un par de paredes por partido. Es improductivo. Mucha muñequera, adorno y ni mela de fútbol. Así no es...

Qué buena noticia que Edison Flores ya recuperó la memoria totalmente. Se metió un señor partidazo. Metió un golazo y la rompió por la banda. ‘Canchita’ también aportó dinámica y encaró. La regularidad de Gallese es un plus.

Advíncula y Trauco allí nomás. Tapia no fue el mismo de siempre por hacer una de más, algo que viene repitiendo, y Yotún lejos de su nivel. Peña lento e irreconocible y Carrillo no estuvo clarito. Me apuran con el cierre, pero mañana vengo más frozen para desmenuzar lo de anoche. Seguimos vivos y a batallar por Qatar 2022... Me voy, soy fuga.

