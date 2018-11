Del saque somos carnecita... El Perú-Ecuador fue uno de los partidos más bajos en la era Gareca. Sin ideas, sin fútbol, sin opciones de gol, sin nada. Nos ganaron en las divididas y en velocidad. Fue amistoso, pero hasta estos partidos debemos acostumbrarnos a ganarlos, a entrar a la cancha metiendo todo. Solo así seguiremos creciendo y nos verán con mayor respeto. En la Copa América y Eliminatoria será peor. Ya nadie te regala ni un cachito. Todos te estudian de pies a cabeza para anularte. Antes de este partido no éramos los mejores de Sudamérica ni los peores. Cabeza fría, humildad y seguir chambeando. Así es...

Cerrarte atrás, cortar asociaciones, chocar y aprovechar los errores del rival son parte del juego. Hasta Mourinho hace estos planteamientos en Europa. Hay que estar preparados cuando seamos locales. Esas excusas de que el rival fue ‘machetero’ y no dejó jugar, ya no corren. Los replanteamientos no fueron acertados y caímos en la desesperación por alegrar a las tribunas. En el ‘Día del Hincha’, nos hincharon las pelotas. Qué palta...

La firme que hay varias zonas que me preocupan. No hay una dupla de zagueros que dé seguridad e imponga respeto. Por eso, el ‘Mudo’, con 34 años y cojo, se hizo extrañar. Lo de Trauco es preocupante, cada vez más lejos del lateral que estuvo a punto de emigrar al ‘Viejo Continente’. Tapia también ha bajado mucho su nivel. Queremos ver al ‘Capitán del futuro’ con fuerza y presencia. Y lo de Ramos y Carrillo, creo que pasa por la poca exigencia que tienen en Arabia. Y poner a Ruidíaz arriba es ponérsela fácil a los defensas contrarios. La ‘Pulga’ mojado y con ropa apenas llega a los 65 kilos, no pasa el 1.70 de estatura y un centrodelantero debe asustar hasta con el cacharro. Él está como alternativa, para entrar cuando el rival está desgastado y para ciertos partidos, no para chocar con torres ni tanques como los que puso Ecuador en la zaga. Así es...

Ahora algunos sonsos salen a decir que faltó ‘Cuevita’, pero para mí el fuerte de la selección es el trabajo colectivo y creo que a excepción de Guerrero, no depende de individualidades. La falta de continuidad de algunos jugadores originan falencias grupales. Los hombres deben pesar sobre los nombres y hacerse los correctivos necesarios, el fútbol es de momentos y hay que aprovechar a quien esté en su mejor forma. Todos son importantes, pero nadie es insustituible. Hasta Messi y Neymar han ido a la banca por el bien del equipo. Curuju...

El martes tenemos un nuevo examen ante Costa Rica y Gareca parece que apostará por jugadores acostumbrados a la altura de Arequipa. Que alinee a cada uno donde debe estar y les dé minutos para ver si pueden aportar o no al equipo. ‘Canchita’, Aquino, Carvallo, Santamaría y Loyola tendrán su oportunidad y ojalá la aprovechen. Sino, hay que seguir buscando, dando chance a quien tenga hambre de gloria. Y no va cher... Me voy, soy fuga.