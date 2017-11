Perú al Mundial: “Gracias por acabar con 36 años de llanto, sufrimiento, angustia y frustraciones”, dice El Bombardero

Del saque somos carnecita... Gracias, Dios mío, por tanta alegría. Gracias por hacer feliz al pobre, rico, enfermo, católico, ateo, cristiano, al ciudadano común y corriente. Gracias por acabar con 36 años de llanto, sufrimiento, angustia y frustraciones. Es imposible que no se me escapen unos lagrimones porque amo como loco a mi patria. Mi Perú está en el Mundial de Rusia 2018 por los seleccionados, cuerpo técnico, auxiliar, médico y por ese aliento del pueblo. Y que celebre el hincha incondicional y también el que se subió al micro. Que celebren todos, carajo. Esto es único. Esto es real. Es el sueño de los que estuvieron en la cancha, de los de Primera, Segunda, Copa Perú, el tuyo, el mío. Sí, señores...



El gesto de Jefferson Farfán, en su gol, le movió el piso hasta al más macho. Corrió, chapó la camiseta ‘9’ de su compadre y se tiró a llorar. Recordó al amigo, al causa, al hermano, que hoy sufre a la distancia. La ‘Foquita’ se puso el traje que le cae bien, el del diferente. Vino perfil bajo cuando lo necesitábamos y sumó. Demostró que no podía estar al margen del equipo. Así es...



Jefferson Farfán le dedica el gol a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero está en Brasil, pero también estuvo anoche en el estadio Nacional y en cada hogar de este país. No vimos su imagen, pero lo recordamos en cada festejo, jugada de peligro, a cada momento. El ‘Depredador’ se sacó la mela con todas las defensas del continente y nos regaló tremendos golazos. Solito se cuadraba ante los uruguayos, paraguayos, argentinos, brasileños, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, colombianos. Con todos se fajó y no arrugó. Calladito se sopló codazos, cabezazos en la nuca, patadas, planchones, roturas de ceja y rodillazos. Desde aquí te agradecemos tu entrega, coraje y calidad. Rexuxa...



Solo quiero decirles a los que formaron parte de este proceso, a los que empataron 0-0 con Nueva Zelanda en Wellington y que ganaron 2-0 en Lima, a los que se mataron en la cancha, a los que viajaron horas de horas y hasta se infiltraron para jugar lesionados, que el sacrificio valió la pena. Son inmortales. Hasta el último día de sus vidas serán reconocidos y respetados. El cierre me apura, así que mañana vengo recontramotivado para desmenuzar la información. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

