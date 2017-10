Perú vs. Nueva Zelanda: Casi toda Sudamérica apoya a la selección peruana [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Casi toda Sudamérica, excepto Chile, así como mexicanos, hondureños, panameños, portugueses, españoles y otros países del mundo apoyan a la selección peruana en el repechaje. Todos nos quieren ver en Rusia 2018. Veo que de todas partes llegan videos, informes, comentarios y opiniones a favor de la Bicolor. Hasta en las casas de apuestas nos dan como favoritos. Así que la primera charla a todo el plantel la deberá dar el psicólogo. Un lavado de cabeza y que todos pisen tierra. Si vamos a enfrentar a Nueva Zelanda es porque en las Eliminatorias fuimos un grupo humilde y jugamos los partidos con mucha garra, orgullo y vergüenza deportiva. Repito, aún no estamos clasificados ni hemos ganado nada. La euforia queda para el hincha. Los jugadores concentraditos desde el primer día de entrenamiento. Si quedamos eliminados, vamos a ser el hazmerreír de todo el mundo, sobre todo de los chilenos. Así es...



La firme que ‘Rabanito’ no entiende. Dejó a su familia por una anfitriona. La muchacha, mientras estaba jugando naipes, era melosa. Hasta que él se lesionó, lo olvidó y regresó con su antiguo amor. El pelotero le lloró y le dijo que le perdonaba su desliz y que regresaban sin reclamarle nada. Qué feo...



vi a la ‘Muela’ caminando por Larcomar. El muchacho no es virtuoso con la pelota, pero la gente lo saludaba y felicitaba. Es que cada vez que viste la blanquirroja no duda en poner el ‘caramelo’ por salvar una pelota o provocar un tiro libre como ante Colombia, que terminó en gol de Paolo. Eso lo reconoce el hincha y es algo que no se compra con títulos ni con dinero. Vale...



El que paró la caja fuerte es ‘Chiquito’. Estaba en nada, el spa andaba de capa caída, había vendido su ‘nave’ y las ‘trampas’ se le corrían. Pero lo llamaron de un reality de televisión y arregló por un sueldo mensual de 10 lucas ‘cholas’. Ojalá que ahorre, porque puede ser el último buen billete que va a ganar. Curuju... Me voy, soy fuga.