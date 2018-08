Del saque somos carnecita. .. Estamos todos locos. El Perú ahora tiene que pagar los pecados del ‘Gordito’. Esa foto o broma ha costado 3 millones 750 mil dólares. La firme que lo razonable en la renovación de Ricardo Gareca era un 50% de aumento, ni un peso más. La campaña en las Eliminatorias a Rusia a lo mucho ameritaba eso. Si hubiese quedado primero en las Clasificatorias y avanzado a cuartos de final del Mundial le duplicaba el sueldo. Tres o cuatro veces más es una millonada y todo para convocar a Horacio Calcaterra. El ‘Hermanito’ es proyectado y creyó que continuando el ‘Tigre’ en la selección lo iban a soltar por los audios y líos judiciales. Pero no la tendrá fácil. Así es...



Este dato es para reflexionar. La vez pasada una voleibolista falleció en un depa en una encerrona con amigos y hasta hoy no se sabe la verdad. El domingo, plan de 6:40 de la mañana, otra matadora zambita salía de boleto con una batería de un hotel en Paseo de la República con Domingo Orué. Todos zampados y contando sus ‘hazañas’ entre las cuadro paredes y sábanas. Las pinkis de la muchachita la vacilaban y hablaban de dos peloteros. Uno que juega en Brasil y otro en la rica Vicky. Las mocosas están en quinta, a otra velocidad, son muy frías. Los padres controlen a sus hijas, mientras vivan en su techo. Y si son independientes, también. Rexuxa...



Lo de ‘Bam Bam’ es una telenovela de aquellas y me da risa, porque así se maneja nuestro informal y circense balompié. Puso su cargo a disposición en el Callao y el amigo de Marco Antonio le respondió: ‘Vete, no hay problema’. El técnico le pidió que le dé lo que le debe y un mes de indemnización. Entonces el directivo le contestó: ‘Pero si te estás yendo y renunciando’. El renegón hizo la de ‘Michael Jackson’: ‘Entonces si no me das nada, me quedo’. Y por eso sigue en el cargo. O sea que el equipo está a 6 puntos del descenso y no interesa. Solo se fijan en la plata. Qué feo...



Pronta recuperación a José Carranza, quien ayer fue operado de la vesícula en la clínica San Pablo de El Polo. El planeta crema y gente del fútbol estuvieron preocupados por su salud. Es que comenzó a correr el rumor que le había dado un infarto. Gracias a Dios su corazón está como el de un chibolo, todo salió bien y hay ‘Puma’ para rato.