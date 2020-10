Del saque somos carnecita... A dos días de enfrentar a Paraguay la pregunta es: ¿cuál es el once que debe arrancar? Si está bien de su rodillita, yo me la juego con Farfán en ataque. Lo veo motivado, afanoso por mostrarse y más allá de su falta de ritmo, su presencia puede contener a los defensas guaraníes.

Con la baja de Paolo, lo que necesitamos es que no se nos vengan encima. Hay que aguantar la avalancha. Del equipo que goleó 4-1 en 2016 repetiría con Gallese, Trauco, Yotún, Tapia, Carrillo y Cueva. A ellos los complementaría con Advíncula, Zambrano, Abram o Araujo, y Aquino.

Es cierto, hay varios que vienen sin continuidad, pero con la bicolor se transforman, se repotencian. Es un grupo que se conoce, sabe lo que pide el técnico. Es un plus a diferencia del cuadro paraguayo, que tiene nuevo entrenador y varios jugadores nuevos. Encima, con la pandemia que ha afectado y el poco tiempo para trabajar, el rival también llega sin ritmo y hay que aprovechar.

Hay que salir a jugar con criterio, manteniendo el orden y entregando la camiseta sudadita. Concentraditos desde el primer segundo hasta que suene el pitazo final. No estamos para perder toda una rueda como antes. Así es...

Repito, Paraguay es un buen equipo y es local, pero no es el ‘cuco’. No es Colombia o Chile. El fuerte calor es para los dos equipos. Somos subcampeones de América y no hay que perder ese respeto ganado. Los ‘paraguas’ hace rato que no figuran y 10 años que no van a un Mundial.

Quiero ver la potencia de Advíncula, la ‘pierna fuerte’ de Pedro Aquino. Atrás estoy tranquilo, porque el ‘León’ sabrá frenar a Antonio Sanabria o Raúl Bobadilla. Lo que sí me preocupa es arriba. Hay que meter las ocasiones que se presenten. Efectividad es lo que sirve para clasificar. Y no va cher...

¿Un empate es negocio? Salvo que nos boten un jugador temprano, diría que sí. Creo que es momento de sumar de a tres. Los rivales no se han armado del todo, no habrá público que presione. Ocasión propicia para ‘robar’ puntos afuera. Después será más complicado y podríamos lamentarnos...

LO DE FLORES, CALLENS Y REYNA es un llamado de alerta. Que la Federación se ponga fuerte y reclame a la Conmebol, porque en la próxima convocatoria de noviembre podrían sumarse otros clubes de la MLS y dejarnos sin jugadores. Los ‘gringos’ son tercos y hacen sus propias reglas. Antes, el ‘Cholo’ Sotil se escapaba del Barcelona o el ‘Trucha’ Rojas compraba su boleto de su bolsillo, porque primero es la selección. Curuju... Me voy, soy fuga.