Del saque somos carnecita... ¿Qué me deja el empate de anoche con Estados Unidos? Que nuestro universo de jugadores no es tan grande. Perú prácticamente alineó un equipo B, con siete variantes desde el arranque, y le costó armar fútbol. Inseguro en zona defensiva. La cara seria de Gareca y sus gestos hablaron por sí solos. Un primer tiempo donde sufrimos con una selección joven, en proceso de formación y que con velocidad nos dio varios dolores de cabeza. Ayer se vio quiénes están hechos para la guerra y lo malo es que varios quedaron al debe. Así es...

Callens volvió a la selección después de mucho tiempo y fue uno de los más bajos. Un flan con gelatina, perdiendo en el mano a mano y los gringos vieron en él una puerta para ingresar y hacernos daño. Parecía que el chalaco no jugara en la MLS, porque perdió por abajo, por arriba, en el choque y no fue el acompañante ideal para la ‘Sombra’ Ramos. Sergio Peña también quedó mal parado. Cuando ingresó en algunos partidos aportó poco y ayer que fue titular nunca generó ni se compenetró con sus compañeros. Cómo habrá jugado, que varios en la Redacción pedían que ingrese Cueva en su lugar cuando los norteamericanos se nos venían encima. Es uno de los puestos donde no hay variantes ni competencia para ‘Aladino’, que con poco es el titular. Ayayayay...

Lo vi bien a Andy Polo. Aprovechó la oportunidad que le dieron para demostrar que puede ser una alternativa en la selección. De lo mejorcito que tuvimos anoche. Veloz, jugando como si fuera una final, entregando todo y generando las mejores chances para Perú. Es una variante para cuando Carrillo no pueda estar. El problema sigue siendo por la banda izquierda. Loyola dejó escapar la oportunidad de dejar en el banco a Trauco, que no tiene continuidad en Flamengo, pero que está más hecho para el puesto. Es que una cosa es la selección y otra destacar en un club. Así es...

‘En la selección hay que rendir, juegue quien juegue’, dijo el ‘Tigre’ en la conferencia. Y ayer no tuvimos un buen rendimiento. Se empató, pero fue de los más bajos en la era Gareca. El balance en resultados es positivo, pero en cuanto a rendimiento sirvió de mucho para observar a los seleccionados. Y no va cher... Me voy, soy fuga.