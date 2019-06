Del saque somos carnecita... Un punto para los soñadores. Un empate que puede servir para bien o para mal. En amistosos y oficiales siguen las dudas. Fue una pichanga de patas de jueves. Ninguno de los dos quiso ganar y se midieron la presión. Ya hay mucha hermandad desde que las venequitas han invadido el Perú. Nunca pisamos el acelerador para atacar al arco del chamito Fariñez cuando nos quedamos con uno más. Cero claridad. Nada de ideas. Marcador en blanco. Perú no recupera el nivel de la segunda ronda de las eliminatorias y del Mundial, pese a que quedamos eliminados en la primera etapa. Ricardo Gareca no encuentra respuesta de los jugadores y no da con la solución.

Yo soy ‘podrido’ y creo que hay muchos que están agrandados. Pisamos muchos huevos y esto ya es tema de actitud. Hay que bajarle los caballos a la gente y meterles en el coquito que no nos sobra nada. Que si seguimos con esas poses vamos camino a la misma mela hace 36 años. No fuimos más que Venezuela y punto. Sí, señores...

El bendito VAR no nos dejó celebrar. Esta vez tuvo la razón. Dos posiciones adelantadas. La primera de Tapia y la segunda de Flores. La mejor imagen que me deja el partido es la evolución de ‘Canchita’ Gonzales. Intenso en la marca y para desdoblar. Se mostró en cada momento, pidió el balón y conchudo al mango. Me sorprendió, porque lo veo livianito. Pero eso no quiere decir que me pueda equivocar. Ayer fue el mejor y hay que reconocerlo. El segundo en el podio es Carlos Zambrano. Futbolísticamente siempre cumplió. Los ‘maleteros’ siempre se agarran de sus expulsiones. Pero demostró su categoría ante el ‘toro’ Rondón. Anticipó como los dioses y puso freno de mano en un par de jugadas por la raya. Pudo llevarse lonja y hueso, pero se acordó de los tres años que lo desaparecieron de la selección. La buena noticia es que Gallese dio seguridad cuando lo apuraron. Recuperó la memoria que perdió en La Victoria. Y no va a ser...

La verídica que es picante caminar por el ‘Arena do Gremio’. Hay una favela achoradaza con casas de madera, callejones de un caño y unas caritas que asustan peor que la de ‘caracortada’. Pero que cuando hay ‘jogo’ es vigilada por todos lados por policías que con una mano te trituran el cuello y no creen ni en su mamá. Te intervienen en una. Igual se comportó Abram, quien no desentonó y resguardó bien la zaga. No se hizo paltas. Tapia firme, solidario y pisando fuerte. Yotún no rindió y lo sacaron. Cuevita en otra, Farfán pensando en la ‘Totó’ y el equipo no juega para Paolo. Ya se acostumbraron a que se la rebusque solito y no juegan para él. No se la dan con ventaja así les marque el pase, ni un centro para su cabeza. Así estamos hasta las hueveras.

‘Orejas’ dio más movimiento a la banda izquierda, Polo picó y así como no comprendo por qué el ‘Tigre’ lo pone tres minutos a Carrillo, tampoco me parece que la ‘Culebra’ ingrese sin chispa. Si le incomoda la situación que lo demuestre rompiéndose en la cancha. Así sean 180 segundos. Así es...

Se viene Bolivia el martes. El supuesto ‘patito feo’ del grupo. El accesible de la llave. No nos comamos ese tango. A la ‘Vinotinto’ le bastó ser ordenada para parcharnos. Ahora nos pintan de favoritos y es una gran mentira, humo, y aquí la mejor prueba. En La Paz perdimos, pero reclamamos en mesa y nos dieron los puntos gracias a García Pye y no a los jugadores. En Lima, en el ‘Monumental’, vencimos 2-1 y se fallaron un gol con el arquero en el suelo al final. Eso en el camino a Rusia 2018. Así que no nos creamos lo que no somos. Los partidos hay que resolverlos en 90 minutos. No con floro, estadísticas ni historias. Es la realidad. Ya hay bastantes desubicados. Seamos humildes que así nos ha ido bien. La botadera nunca corre. Quiero ir a disfrutar al ‘Maracaná’, a vacilarme a Copacabana. No voy a llorar a Río... De Janeiro. Rexuxa... Me voy, soy fuga.