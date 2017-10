Perú vs Argentina: El bombardero y su análisis del esperado encuentro

Del saque somos carnecita... Veo demasiada emoción y exceso de triunfalismo en cada rincón del Perú. Por siaca, no vamos a jugar con limitados ni pan con relleno y camote. Estaremos frente a la última subcampeona del mundo y de las Copas América de Chile y Centenario, en Estados Unidos. Miren el partido Argentina-Venezuela en el Monumental de River y en los primeros 30 minutos, fácil pudo estar 3-0 a favor de los ‘gauchos’. Ese día el balón no quería entrar, pero todas las noches no son iguales. Si se repite, voy a estar eternamente agradecido al Señor porque yo quiero que mi selección vaya como sea a Rusia 2018. Y si la suerte nos da la espalda, hay que tirarnos de cara en cada dividida, dejar la vida. No hay otra, papá. Sí, señores...



No olvidemos que Jorge Sampaoli es ‘rata’ y nos conoce a la perfección. Saca en ‘one’ a los que son de menos temperamento y van a querer trabajar a la ‘sustancia’. Tiene escaneados a los utileros y hasta las secres que chambean en la Videna. Sabe cuánta grasa tiene el ‘Orejas’ Flores y cuántas calorías pierde la ‘Muela’ Corzo en cada partido. También la talla de bóxer de Yotún y el valor del morral de Paolo. Ese es un enfermito que lleva anotadas las fortalezas y debilidades del equipo. Así que tratará de sacar provecho de lo futbolístico y antideportivo. No seamos sanos. En este partido ellos van a querer ganar a la buena o a la mala. Así es...



Yo creo que ellos tendrán dos rivales bravísimos: Perú y la desesperación. Lo segundo puede ser nuestro mejor aliado. Los minutos avanzan y las piernas ya no obedecen al ‘coco’. Te nublas, te loqueas. Necesitamos un par de conchudos y sinvergüenzas que levanten pueblo. Esos que esconden la pelota, que te la pasan por entre las piernas, por la cabeza, que la tocan con la puntita y se ríen hasta porque les meten taba pegadito a las tribunas. Un Chale, Perico o Baylón de los 70. Rexuxa...



Carambola como la fecha doble pasada se da una vez cada 5 Eliminatorias. Así que hagamos fuerza para que se rompa ese molde y otra vez nos pinte. Fríamente, creo que se viene un partido durísimo, durísimo en ‘La Bombonera’. Solo espero que seamos aplicaditos y encojonados para defender, inteligentes y efectivos para atacar. Así es... Me voy, soy fuga.

Quinto entrenamiento de la blanquirroja // Perú vs Argentina - Por la hazaña