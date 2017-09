Perú vs. Argentina: A ‘La Bombonera’ hay que ir tranquilos, ya que todavía nos faltan 90 minutos más en Lima

Del saque somos carnecita...La verídica que ya mucha novela con el partido en ‘La Bombonera’. Nosotros en la tabla estamos adelante, ellos en zona de repechaje. Los desesperados por puntos son los ‘parrilleros’, nosotros aún tenemos un ‘cachito’ la última fecha en Lima. Entonces que sigan creyendo que su estadio tiembla, late, que sus hinchas asustan, que cantando fuerte va a entrar la pelota. Al final, lo único que les queda es ganar o ganar. A nosotros nos faltan 90 minutos en casa y, si nos traemos un empate, nos vale harto y, si ganamos, a sacar pasajes para Rusia. Y no va ser...



Ellos sacan números, restan, dividen y se dan cuenta que no les alcanza con un triunfo, porque dependen de otros resultados y encima la última fecha visitan Ecuador y allí no la tienen fácil. Eso va a pesar en el partido, los va a poner locos, los va a sacar del compromiso y allí tienen que aparecer los que saben con el balón, tocándola, asegurándola, escodiéndola. Entre su angustia y nuestro juego, salimos ganando nosotros. Y la tribuna se va a venir abajo, pero por la frustración de no poder con el equipo peruano. Eso es...



Nos quisieron trabajar al floro, al miedo, y ahora se olvidaron de Perú y quieren motivar a sus jugadores. Los psicólogos les están metiendo harta letra y ahora les revientan ‘cuetes’ a esos que hasta ahora solo saben jugar a nivel de clubes, pero con su selección solo han sabido dar pena. Por eso hay que ir tranquilitos, humildes, sin escuchar nada, con los audífonos bien puestos y en la cancha hacer lo que venimos haciendo y que nos ha servido para estar en zona de clasificación. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

Selección peruana: Avanza el operativo Bombonera // Perú vs Argentina

