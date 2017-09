Perú vs. Argentina: Jorge Sampaoli sabe todo de Paolo Guerrero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... El director me preguntó al día siguiente del Ecuador-Perú cómo debería alinear la selección ante Argentina. Yo le respondí con Tapia, Aquino y Yotún. Por los extremos Farfán y Flores y arriba Paolo. Hay que poblar la media cancha, reducir los espacios y no regalarnos, que siempre nos encuentren defendiendo mínimo con 7 u 8. Mi dolor de cabeza es el reemplazante de Ramos. El ‘partidor’ de Icardi o Benedetto será el 9 de Sampaoli. Esos son toros, se desmarcan como los dioses. El de Boca es más técnico. Es un hijo de su mamá. El back nuestro tiene que ser fuerte y ‘encojonado’. Sí señores...



Lo escuché al ‘Patrón’ Bermúdez en ESPN. Dice que los peruanos van a sentir la presión de ‘La Bombonera’. Por siaca, los hinchas no meten los goles. No hay antecedentes en el fútbol que un barrista haya bajado a meter bala al campo en una Eliminatoria. Y la bulla y los cánticos son ‘hueveras’. En ‘Barranco Bar’ hay más ruido porque ni siquiera se puede hablar. Los insultos, mentadas de madre, la metidita de mano y que te digan ‘cachudo’ es el pan de cada día de un pelotero. Desde los 6 años, que pichanguean en la pista, les gritan de todo. Yo voy donde Icardi y en su pepa lo guapeo. Fuera partidor y la con... y le suelto todo mi repertorio. Asu mare...



Se los adelanto, ese ‘Hombrecito’ sabe los movimientos de Paolo, cuántos centímetros se eleva a la hora de cabecear, lo tiene estudiado al ‘Orejas’, tiene marcado el campo de juego desde donde le gusta patear, conoce muy bien si Renato Tapia sale con pelota dominada y cuando le gusta meterle un puntapié. Es obsesivo, enfermo, mira una y otra vez los videos del rival, les come el ‘casco’ a sus jugadores. Lo malo es que no fue igual de cuidadoso con una ‘trampita’ chalaca que le pagó mal cuando dirigía a la ‘Misilera’. Curuju... Me voy, soy fuga.

