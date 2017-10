Perú vs. Argentina: ¿Cómo sacamos un resultado positivo en ‘La Bombonera’? Habla El Bombardero

Del saque somos carnecita... La gente me pregunta cómo sacamos un resultado positivo ante Argentina en ‘La Bombonera’. No soy adivino para pronosticar el marcador, pero creo que la principal tarea para ‘guerrear’ es que la pelota no le llegue a Messi. Y si la controla o agarra que esté incómodo con la pierna fuerte. Primero que vaya Tapia, luego Aquino, Yotún, Araujo, el ‘Mudo’ y así sucesivamente. A la pelota con fuerza. No nos sacarán amarillas si vamos uno por uno. Sí señores...



No cometamos faltas cerca del área, porque le daremos mote al árbitro para que nos meta en nuestra área. ‘Leo’ tiene un guante en su botín izquierdo y de balón parado puede abrir el partido. Si la ‘Pulga’ no conecta con sus compañeros, solo Dybala, de buena pegada de lejos, y Di María por la banda, serían sus armas. La guerra será en el mediocampo. El ida y vuelta y vértigo de ellos, con la redonda al piso de parte nuestra. Se las canto, Sampaoli nos meterá 5 velocidades, porque sabe que ese ritmo nos cuesta. Curuju...



Cuidado con Icardi, ese ‘partidor’ siempre te agarra a traición, mal parado. No lo perdamos de vista, imaginen que se quiere meter a tu casa y chocar con la ‘patrona’. Hay que reventarlo con pelota. No hay que mirar los apellidos. Yo solo los veo en las páginas amarillas. Tampoco la camiseta, porque las distancias se han recortado en el fútbol. Chale flaco y con cara de bebito, hizo la fiesta en el barrio de la Boca bien apadrinado por ‘Chito’, Eloy Campos y otros enrazados que se ponían más bravos cuando les tiraban botellas y objetos de las tribunas. Curuju...



Yo les aseguro que Otamendi y Mascherano están planeando cómo anular a Paolo. Y será a la mala. No están para arriesgar. Guerrero es respetado en América. El ‘Depredador’ es el abanderado de este grupo. Tiene que aguantar golpe, pararse y reírse. Es como cuando te peleas con un agarrado y le dices en plena bronca: no me duele. Lo desesperas, lo rayas. Estoy seguro que saldrán a asegurarlo. Típica escuela de los argentinos. No caigamos en las provocaciones. Seamos serios al jugar, repartir y al recibir. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

