Perú vs. Argentina: gauchos 'perdieron' por la desesperación [VIDEO]

Del saque somos carnecita...No fue 2-2 como en el 69. Fue 0-0 y con huevos, valentía, garra y personalidad, porque nunca nos quemó la pelota en ese estadio que dicen que tiembla, late y la firme, no hace ni cosquillas. Más bravo es el ‘Telmo Carbajo’. Todos se portaron 10 puntos defensivamente. Los titulares y los que entraron. Este puntito nos pone a puertas de Rusia 2018. Un triunfo nos mete directo al Mundial en la última jornada. Una derrota nos elimina y un empate podría arañar un repechaje, pero es difícil. Solo vale la victoria este martes ante Colombia. Es el partido de todos. Sí, señores...



Por siaca, tomemos las cosas con calma y dejemos tranquilos a los muchachos, que ahora necesitan que no los distraigan. Ya nadie es local. Tampoco visitante. La cosa está que quema. El puntito pudo ser redondo, pero el triunfo de Paraguay en Barranquilla nos pone la pistola en la sien. Ya no podemos especular.Lo positivo es que emocionalmente y mentalmente venimos como los dioses. Así es...



Argentina empató con Perú, pero perdió con la desesperación. Los experimentos de Sampaoli y los cambios han desarmado al subcampeón del mundo y de las dos últimas Copa América. Me voy orgulloso de ‘La Bombonera’ porque los jugadores pararon en la cancha y los hinchas, en las calles y tribunas. Paolo se ajustó bien la cinta de capitán. Le dieron y calladito. También llevaron para casa Otamendi y Mercado. A cada uno le metió su señor manazo. Y eso contagia. Nadie arrugó. Nadie se escondió. Tienen un líder guerrero. Un portero como Gallese, que se consagró en el templo del fútbol. Con las manos, con los pies, con los palos, con su vida, defendió su arco, su país. Vale...



La clave fue el orden, el sacrificio. No creamos una jugada de peligro, pero nos tiramos de cara. No tuvimos miedo al ridículo. Ya no nos vacunan ni empezando ni en el minuto final ni en los descuentos. Con tres defensas del medio local: el gladiador Corzo, el conchudo Araujo y el elegante Rodríguez. Es mérito tremendo. Quiero dedicarle unas líneas a cada integrante del equipo, pero me apuran con el cierre. Mañana vengo con un análisis más profundo y con su pimienta... Me voy, soy fuga.

Declaraciones Farfán y Flores