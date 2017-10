Perú vs. Argentina: El Bombardero emocionado por partido de nuestra selección [VIDEO]

Del saque somos carnecita... ‘Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo, Perú...’ El tema de mi tío Polo Campos entonado por ‘Cachito’ Ramírez (el ‘verdugo’ de ‘La Bombonera’), los seleccionados, cuerpo técnico, auxiliar, azafatas, pilotos y pasajeros en el avión que los traía a Buenos Aires, me quebró y ojo que yo soy una roca. Solo me chorreo por mis hijas y mi viejita. Se me cayeron mis lagrimones, me temblaron las piernas cuando vi el video en las redes sociales. Todo el sentimiento de 30 millones de peruanos en un vuelo de ilusión y esperanza. El himno nacional en Ezeiza, cantado por los ‘peruchos’ que se sacan la ‘mela’ en este país, me cortó en pedacitos. Somos únicos, hechos al sufrimiento. Daría lo que tengo y no tengo para hacer feliz a mi gente y no puedo. Ese privilegio será exclusivo de Cáceda, Corzo, Rodríguez, Araujo, Trauco, Yotún, Tapia, Flores, Peña, Farfán, Guerrero, y cada uno de los convocados por Ricardo Gareca. Consigan la gloria, que serán eternos en el recuerdo del pueblo. Eso no se compra con una fortuna. Eso se consigue siendo competitivos y valientes. Sí, señores...



Yo lo dije hace un mes. Ese estadio no late ni tiembla. Está viejo y mal construido. Ayer lo repitió Hernán Crespo. La presión, nervios, tensión se sienten camino a la cancha. Según Ruggeri, campeón del mundo, cuando suena el pitazo inicial desaparece todo. Ya no quiero oír la polca de ‘Perú campeón’...



Ahora deseo que se ponga de moda la de Juan Diego Flórez, con apellidos que están a un paso de marcar historia. Un pelotazo en la cabeza de un rival o romperse el short en la cancha ya no corre. Eso dio resultados en los 70. Hoy se necesita inspiración, también en la palomillada, en el recurso. Todo suma. Hasta la presencia de 80 colegas que han llegado de Lima. A Lucho Trisano nunca me lo cruzo en el Obelisco del Callao y ayer nos encontramos en la Avenida 9 de Julio. Todos creemos. Juntos podemos. Así es...



Quisiera ser un minuto los guantes de Cáceda, la cinta de capitán de Paolo, la canillera del ‘Orejas’, el short de ‘Yoshi’, el chimpún del ‘Mudo’, la camiseta de la ‘Muela’, las medias de Renato y poder darles una mano, pero no puedo. En ellos está regalarnos una clasificación al Mundial. Un momento de locura. Que nos olvidemos de la pobreza, de huelgas, de asesinatos, de violencia. Quedan dos batallas. La de hoy en territorio ajeno y la del martes en el Nacional. No saldremos con fusiles ni granadas. Estaremos preparados con corazones calientes. Ustedes adentro en el césped y nosotros en el estadio, en las calles, en los hogares. Todos somos ‘Contigo Perú’. Rexuxa...



Y me importan un carajo Messi y compañía. Si son estrellas, que se vayan al cielo. Si son monstruos, que los contrate Alfred Hitchcock. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

La selección peruana fue recibida por miles de hinchas peruanos en Argentina