Perú vs. Argentina: "El 5 de octubre dependemos de nosotros mismos" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Faltan cuatro días para la hora de la verdad. El 5 de octubre dependemos de nosotros mismos. Así que cuidemos el 0-0 con la vida en ‘La Bombonera’. Un punto sería genial porque ganamos en Lima a Colombia y mínimo somos repechaje. Tres nos meten directo al Mundial. No esperemos otra carambola porque no creo que vuelva a pasar. El Brasil - Chile de la última jornada me tiene inquieto porque Ecuador ha convocado puro chistoso para ir a Santiago este jueves. Queda una semanita y media para comernos las uñas y alucinar. Ayayayayay...



Ya me contaron que el ‘Loquito’ de la ‘franja’ habría vuelto a caminar por Jesús María. Me datean que han visto a su clon en la misma calle donde tenía una amiguita, que empezó de vacilón y terminó enamorado. Parece que se reconciliaron, porque la muchacha le mueve el piso. Si es como ‘Fernanda’, mejor que se quede solo y abrazado con su almohada. Con esa chica tenía los nervios alterados y no podía cerrar ni medio ojo. Si es sana, tiene la aprobación. Y no va a ser...



La ‘Culebra’ viene con todo. Es que debe arreglar un asuntito con una fulanita de Santa Catalina. Tiene el temita pendiente y, como está ganador, aseguran que irá con todo su veneno, pero después de la fecha doble. Por siaca, él no llama, lo timbran. Asuuuu...



El miércoles pasado, plan de mediodía, el ‘Palomilla de ventana’ se apareció en la panadería ‘San Antonio’ de Miraflores. Se sentó por el centro del local, sacó su celular, pidió un café, escribía y escribía y, al final, se arrancó. Como en la cancha, lo dejaron parado sin ver nada. Curuju...



Me pasan la voz de que los jugadores de un club cajamarquino de Segunda hace dos meses que no cobran. El grupo fue a reclamar el billete a la casa del presidente el viernes en la noche. El tío pidió que lo esperen unos minutos antes de hacerlos pasar y se quitó por la puerta falsa. Plop... Me voy, soy fuga.

Quinto entrenamiento de la blanquirroja // Perú vs Argentina - Por la hazaña