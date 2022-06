Del saque somos carnecita... Australia es el rival. Es el enemigo. Al que tenemos, podemos y debemos tumbar el 13 de junio en Qatar. Los sabelotodos analizan con una facilidad que me sorprende. Que son ganables, que son torpes y correlones, que solo un accidente nos dejaría fuera del Mundial y tantas hueveras más.

Yo lo veo 50 y 50. A un partido, no hay favoritos. Y no lo digo yo. Está escrito en los mandamientos del fútbol. Chequeen la historia y hay muchos galletazos como los de ‘Orejitas’ Flores a Jefferson Farfán. Eliminaciones directas en Mundiales, Copas Américas, Champions, Libertadores y torneos internacionales. Voy a destrabar a los que comentan que por juego somos más.

Hace poquito, Colombia era fijo ante Perú en Barranquilla. Atacaron veinte veces y no la metieron. Nosotros vacunamos en la única que nos pintó. Ese resultado nos llevó al repechaje. Por eso insisto, no hablemos de pronósticos, pido paciencia.

Con seriedad y tranquilidad, minimizamos errores y potenciamos las fortalezas del equipo. Esto no es para que estemos traumados. Tampoco para ver el choque con pampers. Esto es para que sirva de motivación y encojonarse. Ambos sueñan con la gloria. Sí, señores...

La selección peruana ya conoce a su rival para el repechaje al Mundial Qatar 2022. Se trata de Australia, que superó a Emiratos Árabes Unidos en el partido definitorio de la Confederación de Asia. Conoce más detalles sobre el próximo rival de la 'Bicolor'.

El amistoso ante Nueva Zelanda ha sido beneficioso porque es un estilo parecido al de los ‘canguros’. Por lo visto el domingo en el estadio del Espanyol, para mí los kiwis elaboran mejor, aunque no estén de acuerdo. Pero también recuerdo Rusia 2018. Aquella vez el 2-0 de Sochi no reflejó lo ocurrido en la cancha.

La ‘Culebra’ Carrillo y Paolo Guerrero marcaron la diferencia. Pero por posesión y merecimiento, la sacamos barata. Frente a Dinamarca lo justo era mínimo el empate. Frente a Francia guerreamos. Hoy hay un recambio en Australia y está en construcción, pero no me como el cuento.

El contacto, choque, taba y bombazos al área, jode como mela. Lo que viene no es de alivio. Así que practiquemos penales o lo que sea. Que nos agarren preparados para todo. La mentalidad es clave. Miren cómo el Real Madrid se almorzó al PSG, Chelsea, City y Liverpool. La cabecita superó a la calidad. Rexuxa...

Solo he visto 90 minutos de esta Australia. Son toscos al mango. Esos de recién nacidos parece que han hecho gimnasio. Ese marcador derecho Nathaniel Atkinson es el huecazo. Ese tiene los huesos duros. Es limitado y sanazo. Hay que encarar y desbordar por esa banda. Quizás allí esté la puerta del cielo.

Mucho ojito y despiertos con la zurda de Ajdin Hrustic, campeón de la Europa League con el Frankfurt. Es conchudazo y no le va a pesar la presión. Otro de jerarquía es el potente volante por derecha Martin Boyle.

Y una para el libro, esos blancos tienen un señor portero. Te vuela la cabeza o lo que se le cruza cuando sale a despejar. No tiene compasión. Así que con cuidado. Igualito hay que dejarle el codito en la costilla. Es menos rochoso. Esa zona es delicadita y por allí pide su cambio. Ayayayayayay...

La neta es que la selección vio anoche el partido con Claudio Pizarro. Cenaron, intercambiaron opiniones con un grande de grandes de nuestro país. Es importantísimo que los muchachos tengan una idea a lo que se enfrentan. Estar con cero información era peligroso. Ya la irán procesando con Gareca.

Pero más allá de los datos, detalles y soluciones, necesitamos que el equipo esté fino, efectivo. No estoy para exigir un señor partidazo. Si sale redondo, bacán. Lo que sueño despierto es cantar ‘Contigo Perú’ al final abrazado con colegas, hinchas y los jugadores llorando de emoción en el verde. Si es en suplementario, en la ruleta rusa, sufriendo o pujando, no hay problema. Quiero ver a la Blanquirroja sonar en el planeta... Me voy, soy fuga.

