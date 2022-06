Del saque somos carnecita... No sé por dónde empezar. Si hablando del repechaje o mi aventura europea. La neta es que acabo de recibir una timbrada de mi hermano Carlos Alberto Navarro y me ha hecho volar. ‘Si Perú no le gana a esa cag... de Australia, que no vuelvan Gareca y los jugadores’.

Yo lo quiero como mela, pero está recontra equivocado. Todo malcriado, faltoso y achorado me increpa que me estoy ensuciando los calzoncillos con los ‘pinta buques’. Lo conozco de flojo en la cancha y mancazo para el puñete y quiere ser atrevido en su opinión.

Tú, siendo ‘canguro’, subestimas a los ‘canguros’. Has tenido la valentía de apostarme que el primer tiempo acaba 3-0 a favor nuestro. Lo voy a pagar con gusto, porque es lo que deseo y sueño. Pero en este tipo de definiciones normalmente no se ven esos resultados abultados.

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto', Germán Leguía, contó cómo trajo a Ricardo Gareca para ser entrenador de Universitario de Deportes y luego, sugirió para que sea entrenador de la 'blanquirroja'.

Aquí no hay que salir como moto sin freno, ni dormidos ni sanos como el ‘gatito’ que se enteró que lo dejaron y cuernearon en un sótano. No enfrentamos a Francia, Alemania ni Portugal. Pero tampoco la tenemos de alivio. Respeto, porque no hay rival chico. Eso nos llevará por el camino correcto. Será jodido, sí. Podemos ir al Mundial, por supuesto. Sí, señores...

EL ARMA PRINCIPAL DE AUSTRALIA

Hoy tomo mi vuelo Madrid, Estambul, Doha. La noche del jueves tuve que llenar un formulario de salud para poder ingresar a Qatar. Si no lo presento, me tiran para atrás. Y eso es lo que precisamente no debemos hacer en el partido. Si esperamos o retrocedemos para golpear por una salida rápida o error del adversario, allí sí nos va a costar y será un parto y de trillizos encima.

El arma principal de ellos son los córners, bombazos y todo lo que vaya por el aire. Irán al choque para abrir la defensa y rematarán desde lejos. Su fuerte no es la elaboración. Son prácticos y están en la misma posición que nosotros con sus propios argumentos.

Hace poquito Mbappé declaró: ‘En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa’. Argentina con Messi le metió 3-0 a Italia en ‘Wembley’ y le tapó la boca en la ‘Catedral de la pelotita’. Y fue con baile, buffé y dulce de leche.

BOLIVIA Y VENEZUELA SON MÁS QUE ALGUNAS SELECCIONES DEL VIEJO CONTINENTE

Las Eliminatorias más bravas y duras se juegan en nuestro continente. Bolivia y Venezuela son más que algunas selecciones del ‘Viejo Continente’. Ahora, toca hacérselo saber a los de Asia. Y no va ser...

Hay un detalle que no le hemos parado bola. Los 40 grados de Doha. Te deshidratas así tomes 20 litros de agua. Pero allí está la planificación. La dosificación. Ellos tienen gente que milita en clubes de Europa y en su liga, y están más adaptados a esa fuerte temperatura.

El calor no te hace ganar, pero te abolla y debilita. Lo curioso es que la prensa australiana se ha desubicado mal y nos ningunea. Nos hinca y está perfecto. Ha informado que no somos Brasil o Uruguay, ni siquiera alcanzamos el nivel de Colombia o Chile.

Hace su chamba motivacional y no sé de qué se agarran o se basan. Que sigan en esa línea, porque el que se la cree, pierde. Soy mesurado y medio ‘podrido’. Hablando la ‘cruda’, las opciones que le doy a estos rústicos no son futbolísticas.

Son de circunstancias de suerte o mal arbitraje. Que fallemos una sola vez, nos vacunen y pongan el bus en el arco. Que nos cobren un penal inventado o gol ilegítimo. O quizá una expulsión tonta y nos quedemos con 10.

Ese tipo de cosas nos puede eliminar. Así que hay que estar concentraditos en todos los aspectos. El mínimo detalle marca la diferencia. Y no estamos para equivocarnos en nada. Así es... Me voy, soy fuga.

