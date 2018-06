Perú vs Australia: "Es obligatorio irnos con algo en la maleta (en el Mundial)", indicó El Bombardero

Del saque somos carnecita... La noticia en Perú es que Ricardo Gareca no renovaría con la selección. Dicen que por los problemas judiciales de Edwin Oviedo y porque, además, no le gusta el manejo deportivo y político del presidente de la Federación. Para mí es un ‘tangazo’, excusas diplomáticas, un hueveo para la gente. Mi lectura es distinta. Si se marcha es porque sabe que dos ‘champús’ seguidos no se dan en ninguna parte del mundo. ¿Creen que se iría si tuviera un equipazo como todos hablan? Imposible. Pediría el doble o triple y se lo aceptan porque el 99.99 por ciento lo ama. Se arranca porque ya sacó pluma y el nuevo entrenador que venga, la tendrá supercomplicada. Les voy a ser sincero, a mí solo me importa que mi selección gane hoy a Australia para no despedirme perdedor de Rusia. No he esperado este momento para expresar mi posición. Lo vengo sosteniendo desde las Clasificatorias. Pero le agradezco que nos haya metido a la Copa del Mundo después de 36 años. Sí, señores...



Son las 2 de la tarde en Sochi. Me timbra Carlos Alberto Navarro para invitarme a almorzar en el malecón, en un restaurante ficho ‘Mare d’Amore’, a dos pasos del mar Negro y a una cuadra del hotel Radisson Blu. Sentaditos en la mesa con ‘Luchito’ Espejo, mis causas Giancarlo y Gianni, sentimos mariposas en el estómago del hambre y por cada mujerón que desfiló por nuestros ojitos. El sol nos pone más calentones, pero lo bajamos con un ‘juguete’ de naranja bien helado. El ‘Tigrillo’ pide la carta y elegí atún con espárragos. La verídica que me dio un gustazo verlo bien ‘acharlado’ degustando su plato. Pensar que la semana pasada comía su rico aeropuerto en el chifita del mercado Lobatón. Lo mejor vino cuando sacó su Visa y canceló 32 mil rublos, al cambio, 500 cocos. Por un momento creí que rebotaba la tarjeta, pero pasó como mantequilla por el P.O.S. Mi hermano está ganadazo después que se tituló de vidente. Los ‘peruchos’ hacen cola por un ‘selfie’. Le he preguntado: ¿Perú o Australia? Y se hace el tercio. Me florea con que su bolita mágica solo funciona a la hora de su programa. Curuju...



La firme que sorprende el desarrollo de la primera fase. Irán hizo cuatro puntos en el Grupo B y no hay tanta bulla. Le ganó a Marruecos, perdió en el minuto final con España y empató con Portugal. Consiguió resultados en una llave mucho más difícil que la nuestra y con selecciones campeonas en Europa. No soy negativo, mala leche ni pesimista. Soy realista y no le sigo el amén a nadie. Si sacamos pecho y nos agrandamos por clasificar quintos, qué diremos si nos vamos en blanco del Mundial. Quiero que mi selección gane partidos de práctica, amistosos, pichangas y oficiales. No me sirve eso que luchamos, que faltó suerte, que si entraba el penal era otra cosa, que no hay jugadores de jerarquía, que los fallos del árbitro y otros motivos más. Menciónenme un nombre de un iraní. Se romperán la cabeza porque no hay uno solo que sea rankeado. O sea que este equipo tiene colectivo, porque en este nivel no hay casualidades. Curuju...



Por el bien de los seleccionados y de los hinchas, es obligatorio irnos con algo en las maletas. Sería durísimo que acabemos en blanco, porque les aseguro que la fiebre baja. Escucho a muchos cuestionar la presencia de Paolo Guerrero y son injustos. Antes que empiece el campeonato era tema nacional y mundial. Contra Dinamarca entró bien los últimos 25 minutos. Frente a Francia le costó, porque lo marcaban un zaguero del Real Madrid y otro del Barcelona. El temita es que pedimos que siempre sea el salvador. Yo recomendaría que los extremos desborden y se la pongan en la cabeza, que el ‘10’ lo habilite con ventaja y no lo manden a la guerra, y que se le acerquen para que rompan líneas con una pared en primera. Dejen de joder al capitán, nuestro referente y mejor jugador. Esta tarde hay que cantar el himno, el ‘Contigo Perú’ y ‘Cómo no te voy a querer’. Pero sobre todo goles, esos que faltaron en Saransk y Ekaterimburgo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

