Perú vs. Australia: "Hay que ganar como sea", asegura El Bombardero [FOTOS]

Del saque somos carnecita... Gracias, Dios mío, por haberme traído a Sochi. Una ciudad impresionante, distinta a toda Rusia. Un balneario que tiene playa y montaña. Aquí vienen los millonarios de Europa a pasar vacaciones. Veo tanta chica guapa, que creo que son muñecas a control remoto. Estuve en el fan fest viendo el Colombia-Polonia y no me equivoco cuando digo que un ‘8’ y un ‘10’ deben ser influyentes en el campo: James, con dos pases de gol, y Quintero, con otro más. Nosotros no tenemos un lanzador, un habilitador que la dé con ventaja. Cuevita se quedó en el fulbito. Y por siaca, no es nada personal. No es por el penal ante Dinamarca. Lo vengo sosteniendo desde las Eliminatorias. Hay que trabajar para encontrar un creativo y un ‘9’ que las meta para las próximas Clasificatorias. Paolo ya no llega por edad. Así es...

Hay que ganar como sea mañana. Para no terminar coleros ni que las estadísticas indiquen que ha sido la peor presentación mundialista . La hinchada merece una alegría por tanto esfuerzo y aliento. La firme que el periodista argentino Martín Liberman le ha dado en el tobillo a Ricardo Gareca: ‘Perú no jugó bien. Los equipos que juegan bien, no pierden’. Y razón no le falta al ‘colorado’. Se aplaude que estemos en Rusia 2018 y no importa la forma, pero la fiebre de los hinchas nos está nublando. Curuju...

Rescato que hayamos clasificado. Que terminamos con el trauma de 36 años sin ir al Mundial. Jugábamos contra el rival y estrés. Ahora no tiremos todo al tacho. Somos el único país que llora y celebra las derrotas. Y eso, en un futuro, nos hará mucho daño. Ya nos codeamos con los grandes y ahora hay que subir el nivel. Está perfecto que apoyemos a la selección, pero un poco más y hacemos una marcha para que le renueven al ‘Tigre’. Despacio que tiempo va a sobrar para que tomen una buena decisión. Y no va cher...

La verídica que la prensa deportiva peruana es un bebé de pecho al lado de la argentina, que despedaza a Messi, el mejor jugador del mundo, y los llevó a tres finales. También a Sampaoli, al que ahora ningunean como si fuese un títere o payaso. Les aseguro que si la Albiceleste avanza a segunda ronda, será jodido que la tumben. No caigamos en eso, pero hay que ser frontales y no suavecitos para sacar las mejores conclusiones. La ‘fulería’ y también la hipocresía te hacen retroceder. El Mundial es único y quiero seguir viniendo a cantar mi himno. Toca Australia y hay que poner mucha atención, porque son recontrafuertes. Este es el torneo de las sorpresas. Alemania, Brasil, España, Argentina y Francia están sufriendo con los débiles. Ya nadie respeta a nadie. Y no de casualidad. Es porque trabajan para ser protagonistas. Vale... Me voy, soy fuga.