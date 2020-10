Del saque somos carnecita... La verdad que después de ver y escuchar la ‘caja negra’ del VAR estoy totalmente convencido de que nos ROBARON el partido ante Brasil. No fue ‘fierro largo’. Fue con granadas. Ese chileno miserable y sus cómplices, que estuvieron encerrados en ese cuartito con los televisores, nos metieron el dedo. Por eso se fueron como ratas. O sea que para la mano de Neymar antes del jalón de Yotún solo chequearon dos ángulos, para el offside en el gol de Richarlison dos, para el penal inexistente de Zambrano cinco y para la roja del ‘León’ siete. Es decir, manejan la situación como más les conviene. Sin contar que pitaron las divididas para ellos. La tecnología ayuda al fútbol, pero mal usada lo destruye. Sí, señores...

No quiero ser mezquino con Jefferson Farfán. Está sin ritmo porque no tiene club, no está al 100% físicamente por su lesión a la rodilla, pero demostró toda su jerarquía y clase frente al Scratch. De ‘9’ estuvo combativo, peligroso, movedizo, solidario y piteón. Sé que pidió jugar y como capitán ha dado la mejor lección para los chicos: ejemplo de compromiso. Eso queda grabado en la cabecita de los demás porque son los hechos los que marcan a las personas. Aquí lo hemos vacilado con sus romances, por ahí que anda subidito de peso, pero nunca hemos puesto en duda su calidad. Por eso es reconocido internacionalmente y los rankeados del mundo lo respetan. Las cosas como son...

También destaco lo de Aquino y Tapia. Se fajaron contra esos ‘monstruos’ y, si no fuese por el resultado mentiroso, diría que fueron de lo mejor de la noche. Ambos borraron, con pierna fuerte, actitud y con la pelota al piso, a Coutinho, Douglas Luiz, las subidas de los laterales y a Casemiro, que solo pintó con la boca por sus declaraciones al final del partido. El volante del Real Madrid zapateó y apadrinó al árbitro. Pidió respeto en vivo y en directo porque desde la tribuna le gritaban ‘ladrón’. El hincha es igual en Europa o Sudamérica cuando se siente burlado y estafado. Lo que pasa es que allá en la liga de España todos los fines de semana le cobran penaltis inventados y por eso defiende a los de negro. Payaso...

Bueno, el martes 13 de octubre del 2020 ya es historia. No vivamos con el ‘pudo ser’ ni aplaudamos derrotas. Toca cambiar de chip y solo pensar en Chile. Nada que viene Argentina con Messi, Lautaro y Dybala. Vamos paso a paso. Lo primero es ir a Santiago a dar el golpe. Ya quedó clarísimo que hay material humano y un juego colectivo para creer y competir con el más bravo. Si los jugadores ya cambiaron la mentalidad, ahora es el turno del aficionado. Basta del ‘la tenemos tranca’. Vibras positivas, caracho... Me voy, soy fuga.