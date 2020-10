Del saque somos carnecita... Pasan los días y sigo arañado con el arbitraje del Perú-Brasil. Mi hígado está sancochado. Que la Federación haga lo que tenga que hacer y a cambiar el chip. La próxima fecha doble de Eliminatorias se juega en menos de un mes y hay que mejorar en lo futbolístico. Especialmente en la zona defensiva. En el juego aéreo antes estábamos más sólidos. Ahora nos ganan fácil. Nos robaron un partido y hay que estar preparados para que no vuelva a pasar. Ni dentro ni fuera del campo nos deben meter la mano. Que los jugadores y el ‘Tigre’ se dediquen a pensar en Chile y Argentina. La competencia sigue y no hay que dormirse. La motivación y el coraje no pueden perderse en ningún partido. Si jugamos como lo hicimos ante el ‘Scratch’ podemos guerrear ante cualquiera, aquí y afuera. Y no va cher...

Ya me enteré que el ‘Negro rockero’ asumió que la mamacita de Miraflores no quiere nada con él. Le lloró, rogó, pero como le dijo ‘más pallares con tallarines’, todo despechado se mandó borrar el tatuaje que se había hecho por ella. Lo malo es que no podía sacárselo y pidió que lo pinten encima y parece que tuviera una mancha negra. Nooooo...

La firme que el ‘Pitbull’ no entiende. Le dicen, le advierten, lo sancionan, pero para él es igualito. Invitó a su causa a recibir el sunset frente al mar. Fueron sin mascarillas y no guardaron el distanciamiento social. Encima se tomaron una foto. Si alguien le decía algo, le hacía la bronca. Ayayayay...

La mamasota de Milagros Moy abrió su dulcería. Es full delivery y harto palomilla le hace pedidos solo para verla aunque sea un ratito. Ella celebró sus 45 años, pero tiene la figura de una chibola de 22. La que puede, puede...

Me voy, soy fuga.