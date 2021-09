Del saque somos carnecita... Jugar ante Brasil es un privilegio. Te ve todo el mundo y tienes una historia para contar a tus nietos. De ustedes depende que sea con un final feliz. La presión es para ellos, que son los favoritos. Los que están con miedo que hablen y se vayan a la mela. Los que están nerviosos que se liberen de los ‘muñecos’ y salgan a romperla. Los que no creen en el triunfo o resultado positivo que se dediquen a otro oficio.

TE VA A INTERESAR: EL BOMBARDERO A DEFENSAS DE PERÚ: ANTE BRASIL HABLEN COMO CUANDO ECHAN MAÍZ

Se acabaron los análisis y ‘floros’. Él o tú. Ellos o nosotros. Todos son humanos con dos piernas, dos brazos, un corazón, dos pulmones y un cerebro. El botín es la pelota. Hay que quitársela y punto. Yo cuando chocan con los frijoles de mis ‘chanchitos’ me transformo. Aquí están en juego muchas cosas, como mantenerse vivo para el Mundial y la felicidad de más de 30 millones de peruanos. Sí, señores...

Desde el pitazo inicial hasta el final hay que ‘morder’ y correr. La táctica y la estrategia las trabaja el entrenador. Los protagonistas son los que las desarrollan. Así que necesitamos hasta al ‘Gordito’ Eddy Linares para dar el golpe. Por más que sobre calidad y cantidad siempre un equipo se resiente si no están los bravos.

La selección peruana logró recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2002 tras vencer en un discreto partido a Venezuela. Ahora buscará obtener otro resultado positivo frente a Brasil.

Al portero Allison, Richarlison, Firmino, Fred, Fabinho, Gabriel Jesús, Thiago Silva, Rafinha y Ederson no los convocaron porque no recibieron la autorización de la Premier League. Marquinhos volvió a Francia porque no pudo cumplir su fecha de suspensión ante Argentina. O sea que por más que se boten que de cada favela hacen una selección, la cosa no es tan sencilla. Los titulares son los mejores. Los suplentes un complemento. Y no va ser...

TE VA A INTERESAR: PERÚ VS. BRASIL. SEAMOS RUDOS Y PÍCAROS A LA VEZ

Dios quiera que comenzando el partido se nos presente la Virgen. O el Cristo Redentor. Si nos vamos al entretiempo en blanco, van a perder los papeles. Hay que ser pillos como Suárez y Cavani, que se recursean hablando y jodiendo a los defensores. Usemos todas nuestras armas, ya sea de boquilla o taba. Los suplentes también van a sumar desde su rincón lanzando pullazos, reclamando al cuarto hombre, al árbitro, a los recogebolas. Y no salgamos distraídos porque allí la pagamos caro. Curuju...

HULK Y GABIGOL

No se palteen con Hulk ni el oportunista de Gabigol, excuñado de Neymar. El primero es potente y el otro cazador, un lechero de aquellos. Lucas Paquetá toca bien y viene con fuerza desde atrás, pero no es un crack. Hay que aburrirlos y que no estén cómodos, allí estará la clave. Un consejo para Callens y Santamaría, no vayan sanos a las divididas. Desconfíen de cada movimiento del rival y balón. En los cruces y coberturas, que se choquen con un camión o un tractor. Dejen el codito, toperol o el huesito del hombro o rodilla para que les duela. La taba es la taba. Hasta los más guapos voltean.

Atrás hay nombres avalados por clubes top, pero nada más. Danilo, Militao, Veríssimo y Alex Sandro son vulnerables, amagables y recontrarrompibles. Casemiro y Gerson harán la chamba sucia y ojo con el del Real Madrid en los tiros libres y córneres porque siempre le cae la pelota. Ya no me gasto más. Sueño con escribir una victoria memorable, histórica y que quedará en los corazones de los peruanos y archivos futbolísticos. La última palabra la tienen Gareca y compañía. Vamos, Perú, carajo. Sí se puede... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: