El Bombardero sobre Perú vs Chile: “A esos chistosos no les quedaron ganas de dejar mensajitos en el vestuario”

Del saque somos carnecita... Seguimos vivos, carajo. Fue 2-0 a Chile y, la verdad, no pasamos sobresaltos. Los muchachos manejaron bien la presión con actitud, valentía y huevos. Nos llevamos el ‘Clásico del Pacífico’ y seguro que a esos chistosos no les quedó ganas de dejar mensajitos en el vestuario. Estos partidos se sacan adelante con pequeños detalles. Y después a defenderlo con uñas, dientes y palomillada. Estamos a tres puntos del repechaje y de ahí no hay que bajarnos del carro. La idea es seguir acortando distancias. Se los dije hace unos días y se los repito ahora: si logramos dar el golpe en La Paz, vamos a luchar hasta el final. Sí, señores...

Esta semana lo chambeé del coco a Luis Advíncula y para mí fue el mejor de la selección. Yo veo lo que otros no ven. Estuvo impecable en la anticipación, en la marca, en las divididas, en las coberturas, en salida y hasta sacó un buen centro. No le temblaron las piernas para salir por la banda y se le notó alegre y ‘pilas’. Espero que lo llene de confianza y motivación. Aquí no hay nada personal. Simplemente se escribe lo que es. Lo importante es que sostenga su nivel de anoche. Nada más...

El otro del podio es Sergio Peña. Es un volante moderno. ¿Y por qué? No se queda en la tarea de tocar y marcar. Ni con el cartelito de buen pie. Llega con facilidad al área contraria. Desdobla porque le dan los pulmones y las ‘llantas’. En los dos goles tuvo presencia. En el primero remata fuerte y de rebote la mete Cuevita. El segundo todo es suyo. Hace rato es una gratísima noticia. Yo lo banqué cuando lo chancaban. Y creo que pronto será el señor, el verdadero patrón de la mediacancha. Así es...

Guerrero jugó 60 minutos contra Chile este jueves por Eliminatorias. Farfán ingresó en su reemplazo. (Foto: AFP)

EL BOMBARDERO SE EXPLAYA Y OPINA DE CALLENS Y TRAUCO

Unas líneas se merece Alexander Callens. Lo más difícil en el fútbol es la simpleza. Y el chalaco hace sencillo todo. No se complica. No duda. Apaga incendios. Es enemigo del peligro. Y se le nota más asentado y conchudo. Las Eliminatorias le están dando su doctorado. Ha sido parejito cada vez que lo han tirado al ruedo, salvo el choque con Brasil. Ha hecho olvidar a Luis Abram que la rompió en Vélez y hoy es titular en el Granada de España. Curuju...

El colectivo no llena los ojos, pero ayer mostró la bendita efectividad, esa que adolecen muchas selecciones y equipos. Están apareciendo individualidades en los momentos justos y eso que no pudimos contar con André Carrillo, nuestro ‘Neymar’. ‘Aladino’ no brilló, pero la pidió, vacunó y suficiente. Prefiero un gol que mil huachas o 200 sombreros. Mientras salga en las portadas celebrando y saltando, que cante movido en las redes, tire maicito y coma su ‘frutita prohibida’. Ayayayayay...

La neta es que en la previa todos me timbraban. ‘Bombardero, has leído el posible once’. Ya me tenían hinchado. Me preguntaban: ¿Cómo van a poner a Ramos?, que dicho sea de paso no tuvo fallas. Reventó hasta las ampollas de sus pies. También renegaban con la suplencia de Gianluca Lapadula. Y Paolo Guerrero le dio la razón a la gente. El capitán está trotando en la cancha. Fuera de forma, distancia, ritmo y timing. El problema es que lo exponen. Y así el pueblo, que sufre de amnesia, va a olvidar que se mató por la selección. Noooooooo...

MÁS SOBRE GALLESE, TAPIA Y FLORES

Miguel Trauco reemplazó a la revelación Marcos López y quedó clarísimo que la banca incomoda y jode. Lució activo en los 95 minutos. Pedro Aquino es mi fichita, mi caballo. Él y 10 más. Como Maradona con Mascherano. Es cierto que Renato Tapia tiene la prensa que lo llama el ‘Capitán futuro’, pero en mi humilde opinión el jugador del América de México es más ‘perro’ y seguro en cubrir espacios. Edison Flores ha recuperado al 50% la memoria. Pedro Gallese fue un invitado de lujo. Si el choque duraba tres días más, se iba a quedar dormido y no pasaba nada. Lo mejor de Chile es Claudio Bravo. Y no por sus atajadas, sino por lo que hace con los pies. Alexis Sánchez y el ‘Pitbull’ Medel que se vayan al Caribe a disfrutar de su plata porque están estafando. Bien Jefferson Farfán. Su ingreso dio movilidad y refrescó el cacharro del equipo. El balón en sus pies es una delicia. Trata la pelota como lo hace cuando le gusta un personal y todavía no le ha dado el sí. Se mueve en la cancha, como el ‘Totó’ en el escenario. Wilder Cartagena y Gabriel Costa se entregaron al máximo para el buen duchazo. Mañana vengo más frío. La emoción a veces nos nubla... Me voy, soy fuga.

Gracias a los goles de Christian Cueva y Sergio Peña, Perú derrotó 2 a 0 a Chile en el clásico del Pacífico por la onceava fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 trepando al séptimo puesto de la tabla de posiciones con 11 unidades. A su salida del Estadio Nacional esto dijeron los hinchas peruanos.