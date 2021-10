Del saque somos carnecita... Mañana es el partido que nos gusta ver a los 33 millones de peruanos. Es el ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile. No hay satisfacción mas grande que pintarles la cara. El Perú vs. Chile es una ‘rivalidad’ histórica. Es así. No seamos hipócritas.





Yo gozo diferente cuando les ganamos. También vuelo al mango cuando perdemos. Así que no vengan con que cuidémonos de las amarillas o faltas cerca del área. No hay que condicionar a ningún seleccionado.

Es imposible que entren con freno de mano. Cada balón deben disputarlo como si fuese el último. Muchas veces los resultados se consiguen contagiando actitud.

Ojo, no estoy ‘piloteando’ a nadie para que salga a quebrar piernas o romper ñatas. Lo que quiero es que quede claro es que con intensidad, presión, agresividad en la marca, en el buen sentido de la palabra, y fútbol vamos a sacar esto adelante. Sí, señores...

ADVÍNCULA: TIENES LAS CONDICIONES, CREE EN TI

A Luis Advíncula lo he levantado cuando ha rendido bien o destacado. Incluso he escrito que con tres centros buenos por partido tranquilamente estaría en un club top de Europa. También lo he ‘chancado’ porque no entiendo su involución en las últimas fechas de las Eliminatorias.

No desborda, no pasa por la espalda del extremo, no centra, no cierra bien, anda medio dormido, no se hace respetar por su zona teniendo un somatotipo privilegiado y encima ha perdido su sello que es la alegría.

TE VA A INTERESAR | En Chile temen por posible castigo de la FIFA a su selección a poco del duelo ante Perú

Me parece que lo de Luis Advíncula es un tema de confianza y mental. Tiene las condiciones para volver a ser el lateral que convenció a todos. Por algo ha jugado en Alemania, Brasil, Portugal, Turquía, México, España y Argentina. Los entrenadores no lo han pedido de locos. Tiene que recuperar la memoria y punto. Curuju...

ANDRÉ CARRILLO ES NUESTRO NEYMAR

La baja de André Carrillo se sentirá así digamos que no. Simplemente porque es nuestro Neymar. Es el más desequilibrante y el que se la puede ingeniar para resolver un choque cerrado. Pero creo que Gabriel Costa puede reemplazarlo y hacer bien la función.

Al chato lo llaman el ‘Messi peruano’ en los medios chilenos. Es referente en Colo Colo y conoce ese mercado, así la mayoría se desempeñe en el extranjero. Tiene recorrido, diagonal, no afloja, encara, toca y hace goles. Los minutos que le tocó no desentonó. Para mí es la mejor alternativa para la ‘Culebra’. Así es...

‘La Blanquirroja’ pidió ingreso de banderolas e instrumentos para el Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

La verídica es que solo habrá 20% de afluencia en el Estadio Nacional. Esas 8 mil gargantas, entre abonados y entradas puestas a la venta, que alienten por 45 mil. Que jodan, reclamen, canten, empujen, vibren y remuevan los cimientos del coloso de José Díaz. Ir a la tribuna no es para sentarse a mirar nada más. Para eso se quedan en sus casas, en un pub, barra, ‘telo’ o parque.

El que va, que sea uno más. Sudemos la camiseta desde el calentamiento. Los que están en su salita o trabajo que manden buenas vibras. Oremos para que los ‘malaleche’ y traidores que pujan porque nos vaya mal, no se salgan con su gusto.

Que el Señor proteja de cualquier lesión a nuestros muchachos. Somos Perú. Falta la previa y será candela y chocolate... Me voy, soy fuga.