Perú vs Chile: 'Capitán Futuro' y Yotún afrontarán un reto: anular al hablador y cargoso de Arturo Vidal

Del saque somos carnecita... Uno saca números, revisa equipos y, es verdad, los chilenos tienen jugadores mejor cotizados y en ligas top, que cuestan más que los nuestros. Muchas veces fue así, pero igualito los hemos bailado. En las Eliminatorias de Argentina 78 definimos con ellos en Lima y los eliminamos con un endiablado ‘Cholo’ Sotil, que medía la mitad de sus defensas centrales Elías Figueroa y Alberto Quintano. Hasta de cabeza les ganó. Tres años atrás, por la Copa América de 1975, el ‘Ciego’ hizo una chalaquita espectacular en Matute. Golazo. Con la pelota en los pies, siempre fuimos más que ellos. Y no va a ser...



Es la hora de André Carrillo. Nuestro mejor jugador de Rusia tiene que aparecer ahora que estamos sin Paolo y sin ‘Foquita’. Es el llamado a ser el líder del equipo, recordar que los partidos son de 90’ y no ‘desaparecer’ por buen rato. Tiene que ser la bandera de la selección. Fútbol le sobra, atrevimiento también, pero debe demostrar que puede ser el capitán futbolístico que tanta falta nos hace. Y no va a ser...



El ‘Capitán Futuro’ y Yotún afrontarán un reto: anular al hablador y cargoso de Arturo Vidal. Hay que marcarlo en zona, no regalarle espacios, hacerle sentir el rigor del partido, apretarlo cuando llegue el mano a mano. Hay que jugar este compromiso como lo que es, un clásico y con los dientes bien apretados. Así es...



La firme que la ‘Pulga’ va a tener chamba. Estará metido entre dos grandazos. Tiene este partido para demostrar su olfato goleador. Atento al error del rival. Lo suyo es rapidez mental y velocidad para desplazarse. Donde jugó fue goleador y ante los sureños sería perfecto que ‘moje’. Curuju...



La firme que en nuestra pelotita pasan cosas raras. Ese argentino que dirigió hasta hace poco al equipo del ‘Callejón de Huaylas’, ahora dice que será gerente en un cuadro cusqueño. La verdad es que va de entrenador, pero como ya dirigió en el Clausura, tienen que poner a otro en su lugar y han contratado a uno que solo ha entrenado a menores. Huele bien feo... Me voy, soy fuga.