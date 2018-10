Perú vs Chile: La firme que a los 'rotos' debemos ganarles hasta en un partido de PlayStation

Del saque somos carnecita... La firme que a los chilenos debemos ganarles hasta en un partido de PlayStation. Varios de sus jugadores son arrogantes y habladores. Por eso el hincha no acepta que es un partido amistoso. Es un clásico y este tipo de partidos no se juegan, se ganan. Y no va a ser...



Hoy, todos somos Perú. Gallese, tranquilo, no te apures en el saque. Sin Paolo, ya no es necesario enviarla larga al otro campo. Hay que asegurarla jugando a los costados. Sí, señores...



Advíncula, demuestra por qué estás voceado para irte a un club grande y por qué los españoles están emocionados con tu juego. Y no va cher... En el lado izquierdo, Miguel Trauco, pelota bien jugada, vaya rápido al cierre y cuide sus espaldas. Esos ‘rotos’ son especialistas sacando provecho de los espacios vacíos. Curuju...



A los centrales les aviso que es bueno salir tocando, pero si hay que reventarla, no se hagan problemas. Ese equipo presiona mucho y un error en salida puede costar caro...



Arriba, le aviso a ‘Aladino’ que hay que jugarla siempre hacia adelante, para arriba, encarar. Ya no sirve tocarla al costado 15 veces. Que se la dé al pie y de callejón a la ‘Pulga’. El ‘chato’ hace goles porque en su equipo no lo mandan a chocar, sino que se la juegan limpiecita. Así es...



Recuerden que a esos chilenos les gusta hablar de los millones que ganan, de los títulos que han obtenido en los últimos años, pero que no olviden que al último Mundial fue Perú y ellos lo vieron por televisión. Rexuxa...



Tapia, en una párchalo al ‘Rey Arturo’ y al ‘Pitbull’, como ya lo hiciste con el ‘Pistolero’ Suárez. Curuju...



Hay que parar la pelota, tocarla, llevarla de un lado a otro y así les quitamos ritmo, porque su fuerte sigue siendo el vértigo para jugar, la velocidad que le imprimen a su fútbol, que muchas veces les juega en contra porque no tienen la pausa en el momento justo. Por allí podemos desesperarlos. La ‘Culebra’ debe romperles la cintura y el ‘Orejas’, probar desde afuera, porque sus arqueros son monses. Así es... Me voy, soy fuga.