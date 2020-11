Del saque somos carnecita... Ricardo Gareca lo sienta a Gianluca Lapudula. Si nos guiamos por lo visto en la última práctica, la ‘Pulga’ sería titular. Una decisión que es responsabilidad exclusiva del ‘Tigre’. Por antiguedad, mérito, adaptación con el equipo o lo que sea, ya es su barreta. ¿Si comparto la idea? Definitivamente solo me queda recordarle al ‘Chato’ que sus mejores tardes las dio en el estadio de Santiago con la Universidad de Chile. Ya no cabe el pasado ni cuestionar ni mela. Que la llegada de ‘El Bambino de los Andes’ lo haga despertar, crecer y reaccionar. No dudo de su personalidad ni coraje. Pero toca una ‘desahuevina’. El ‘9’ puede jugar horrible, pero si la mete con el riñón, la pantorrilla, el cuello o uñero es lo que vale y te pone en vitrina. Sí, señores...

La presión de salir vivos de esta fecha doble no es de uno, dos o tres. Es hasta del que reparte las mascarillas y protectores en la interna. La única realidad es que no contamos con una estrella descollante. Así que el overol les cae entallado a todititos. No le tiren la mochila a nadie. Este partido puede marcar un camino, así estemos en la tercera fecha. Hagamos ‘caja’ o ‘colchón’ ahorita, que después será más complicado, bravo y jodido. Si hay piernas y pulmones para 95 minutos sin frenos, vamos a competir. Y no va a ser...

Esta ‘Roja’ no es la de Marcelo Bielsa. Tampoco la de Jorge Sampaoli. Lo digo por funcionamiento y colectivo porque esos equipos volaban. Arturo y Alexis ya no son los mismos de Eliminatorias pasadas. Acumulan experiencia, pero también desgaste por los años. Su generación dorada ya fue porque varios están ‘choclones’. Y no hay un crack joven que vislumbre. Ojo que no estoy subestimando, simplemente creo que ese cartelito que nos dejaron en el vestuario del Nacional: ‘por aquí pasó el Campeón de América’ se lo pueden meter donde no les entre el sol. Rexuxa...

Si aguantamos medio tiempo se volverán locos porque otro empate en casa desatará una crisis y rondará por sus cabecitas que se les viene la noche. Ya se habla de la destitución de Rueda y también de las últimas ‘vacas sagradas’. Eso les comerá el cerebro. Allí, aprovechando su desesperación, podemos sacar el poker de ases. El tema mental es peor que el futbolístico. Ese cansancio los hará puré, papilla. No los hagamos despertar. Mañana vengo full pilas y motivación. Así es... Me voy, soy fuga.