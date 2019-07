Perú vs. Chile es el partido esperado hace 44 años. Es el momento preciso para clasificar a una final de la Copa América

Del saque somos carnecita. .. Cuánto daría por ponerme esta noche la ‘9’ de Paolo. Los chimpunes talla 43 de Zambrano. O el buzo de Ricardo Gareca. Daría la vida por defender a mi amada Blanquirroja y estar en esa lista de 22 ante Chile. Pero ustedes son los privilegiados que representan a los más de 30 millones de peruanos que tenemos que jugar donde nos pongan. En el estadio, en casita, en la chamba, en un bar, en un sauna, en el ‘telo’ o donde te caiga las 7:30 de la noche. Todos rematamos, rechazamos, nos tiramos de carretilla, de cara, la tocamos, la metemos y pujamos. Es el partido esperado hace 44 años. Es el momento preciso para clasificar a una final de la Copa América. En el 75, era un niño y vi la semifinal con Brasil, en Belo Horizonte y Lima, en un televisor Zenith en blanco y negro y sin control remoto. Los partidos los narraba don Humberto Martínez Morosini y era una época en que nadie imaginaba las redes sociales, TV por cable, Netflix, smartphones. Fue por sorteo que avanzamos para definir con Colombia y por eso llevamos dos estrellas en la camiseta. Queremos como mela que ya llegue la tercera. Sí, señores...



Hoy estaré en el ‘Arena do Gremio’ en el que será el choque de la inteligencia. Aquí no habrá la famosa bolilla helada que nos quisieron endosar. Aquí rodará un balón caliente y no debe quemar. Si nos dejamos llevar por revanchas, recuerdos y resentimientos, estamos jodidos, porque saldremos nublados y pasados de revoluciones. Repito, esto no es una guerra. Tampoco una misa. Tienen que hacerse respetar con FÚTBOL y lo que ya saben. Y no va a ser...



Estas líneas van para Cuevita. Lo noto fastidiado y con una mochila muy pesada. No rinde el cien por ciento de lo que puede dar, porque creo que está pensando en lo que dirán el periodismo y la hinchada. Si has ido a España, México, Brasil, Rusia, y te ha querido hasta un grande de Argentina, es por algo. Si eres fijo en las convocatorias del ‘Tigre’ y te hace jugar siempre a pesar de las críticas, es porque te tiene fe. Entonces, anímate, suéltate, rómpela. Olvídate de la bulla, pifias y quejas. Sácate el penal de la cabeza y no te trolees. Muestra esa chispa, ingenio y creatividad en la cancha. Dedícate a lo tuyo, a destrozar cinturas y ser productivo. Te lo digo en buena onda. Nada personal contigo. Quiero escribir que fuiste el mejor. Así es...



La firme que Juan Carlos Oblitas es uno de los históricos de aquella Copa de 1975, que con golazo de Hugo Sotil la levantamos en Caracas. El ‘Ciego’, que es director deportivo de la Federación, que reúna a la gente y les narre anécdotas. Que les explique lo que significa ingresar a la historia, abrazar la gloria. De la humildad y compromiso del ‘Cholo’, que se escapó sin permiso del Barcelona y regaló relojes a sus compañeros, de los sacrificios por llegar a tiempo de Eleazar Soria y Percy Rojas, quienes estaban en Independiente de Avellaneda. Son otros tiempos, pero los detalles son los que hacen un gran grupo. Faltan pocas horas para el ‘Clásico del Pacífico’ y estoy sereno, tranquilo y listo para cantar mi himno a todo pulmón en el ‘Arena do Gremio’. En la misma ‘pepa’ de los chilenos. Ya está de más comentar de tácticas o planteamientos. Toca esperar y Dios quiera a celebrar. El Perú se lo merece. Vamos que se puede... Me voy, soy fuga.