Perú vs. Chile: El viernes es una buena oportunidad para acabar con la racha de no poder ganarle a los sureños

Del saque somos carnecita... El viernes es una buena oportunidad para acabar con la racha de no poder ganarle a Chile. Creo que en cuanto a nombres, la ‘Roja’ está ahí nomás. No estarán Alexis Sánchez, el portero Claudio Bravo, el defensa Gonzalo ‘Dedito’ Jara, el delantero Eduardo Vargas y el volante Arturo Vidal no llega con la continuidad de antes, pues apenas tiene minutos en Barcelona. Encima el técnico Reinaldo Rueda recién está conociendo al grupo y solo tiene tres amistosos con el buzo mapocho. Es cierto que los nuestros tampoco llegan en un momento espectacular, pero venimos de jugar el Mundial de Rusia, al que ellos no clasificaron y hemos ganado en confianza al enfrentar a rivales como Holanda y Alemania. Y no va cher...

El fuerte de Chile está en el mediocampo, donde tiene jugadores como Vidal y Aránguiz que cuando prenden la moto, no los agarras ni con avión. Ojo con el juego aéreo, tienen futbolistas con más del metro ochenta y en la ‘Blanquirroja’ solo tenemos a Ramos, Carrillo, Gallese y Tapia como los más altos, el resto apenas pasa el 1.70. Perú deberá abrir la cancha por extremos para desgastar a los volantes rivales y que los pequeños Cueva, Yotún, Flores y Ruidíaz se junten para aprovechar su picardía y toque en primera. Así es...

