Del saque somos carnecita... Un mensaje para Aldito Corzo. Aquí no le hacemos cargamontón ni hay algo personal contra él. Por el contrario, queremos que le vaya superbién. Es mundialista, subcampeón de América, campeón del fútbol peruano y tiene una trayectoria en su carrera. Y se lo ha ganado a pulso, con sudor y sacrificio. Eso no está en discusión porque nadie le regala nada a nadie. Mantenerse tanto tiempo en la selección tiene su mérito y lo reconozco.

Pero el asunto es que insisto mucho en el duelo que va a tener con el endemoniado Luis Díaz, porque ese larguirucho es un hijo de su mamá para cualquier marcador cuando viene con pelota dominada. Y mi preocupación se basa en que el extremo es el diferente de Colombia y por su lado hace daño. No será suficiente con marcar y tabear, también hay que hablar, coordinar y guapear para tener controlada la zona. Todo vale. Lo bueno y lo sucio.

Sí, señores... Hoy viaja la ‘Blanquirroja’ rumbo a la ‘Batalla de Barranquilla’, hoy no solo lleva mochilas, maletas, pelotas, agua y uniformes. También van la fe, fuerza y esperanza de 33 millones de peruanos. Desde ahora todos a dejar de lado el celular. Con redes sociales y cachondeo no se ganan los partidos, sino concentraditos en el encuentro del viernes. Son dos finales y hay que salir a matar. La gloria de ir otra vez al Mundial no se compara con nada. Rexuxa...

Gianluca los desgasta, los jode en salida

La gran duda es: ¿Debe arrancar Lapadula o entrar en el complemento? Cojo y con conjuntivitis lo mando al ruedo. Presión alta a los zagueros como Yerry Mina que se le apaga el televisor. Una burrada va a haber. Gianluca los desgasta, los jode en salida. Además que preocupa por sus movimientos sin balón y porque no arruga con la patada.

Quieran o no, los rivales miran el apellido en la camiseta. El ‘Bambino de los Andes’ viene de Italia y ya se ha ganado un respeto en las Eliminatorias. No está Paolo, tampoco Jefferson. Los demás están tiernos. Las cosas claritas y como son. Y no va a ser... En la definición por el tercer lugar de la Copa América 2021, Colombia nos ganó por dos errores, por hacer una de más. Aprovechó malas transiciones y no perdonó. Ahí se inclinó la balanza. Hay que aprender de los errores, repasar videos, googlear y saber el nombre hasta de la mascota del utilero.

Los detallitos te dan título y clasificaciones. Por detallitos le ganas a una trampa o la mujer de tu vida. El fútbol y el amor son muy parecidos. Mañana entrenamos en Barranquilla y no hay lugar para los ‘sanos’. Es hora de ver al verdadero palomilla y hay que repartir ‘chocolate’ en el momento preciso. Los triunfos no llegan por los datos de Mr. Chip o Mr. Chipi. Tampoco incendiando las redes o por las opiniones de los medios. Las victorias se consiguen metiendo la pelotita al arco. De nalga o cadera. Da lo mismo. Así es... Me voy, soy fuga.