Del saque somos carnecita... La calle está caliente. Los medios periodísticos también. El Colombia-Perú quema y pica. Llámelo guerra, batalla, combate o lo que quiera. Lo único que vale es salir vivos. Sea con un punto o tres.

De las cuatro fechas que faltan, sinceramente este es el partido más jodido desde el punto de vista futbolístico por el nivel del rival. No me da tanto temor Ecuador, que es tercero, Uruguay con sus estrellas y el aguerrido Paraguay.

Estamos en la recta que no hay pretextos para ni mela. El clima es igual para ambas selecciones. Y ser visitante ya no es como antes. Ningún hincha entrará a la cancha con una pistola. Y la patada no mata. Sí, señores...

Soy un convencido que la clasificación a Qatar estará en la pizarra. Brasil y Argentina ya están en el Mundial. El resto tiene que asegurar su cupo. ‘Los jugadores son los que deciden en el campo’, reza un refrán. Yo digo que ahora los entrenadores marcarán la diferencia.

Con estrategias, replanteamientos y alineaciones. Los pequeños detalles te darán el triunfo. Un cambio, un movimiento de pieza en pleno juego, una indicación. improvisación, una pillada o criollada. Allí estará la clave. Así que no se haga el ‘mocho’ Gareca. Es hora que justifique el billetón que cobra cada fin de mes. Curuju...

ME ROMPO LA CABEZA EN COMO PARAR A LUIS DÍAZ

La neta es que duermo a media caña. No concilio el sueño al 100 % preocupado por Aldito Corzo. Me rompo la cabeza en cómo parar a Luis Díaz. Aldito Corzo es un garabato en el uno contra uno y picapiedra en proyección.

Puede estar en una tarde excepcional o te da el ticket para la felicidad. Reconozco que sus huevos, temperamento y actitud compensan sus limitaciones. Pero a este level no es suficiente para chapar a la estrella del Porto.

Quisiera ser Guardiola para encontrar la solución o por lo menos hacerle la vida imposible al extremo colocho. Solo se me viene a la mente esperarlo en posta. Y que el segundo lo agarre herido.

Tipo Eloy Campos con ‘Chito’ La Torre. O Montiel con Romero y Otamendi en la final de la Copa América. Duros, pero con freno de mano. Medirlo. Así es...

La tengo clarita. Nos atacarán como aviones por las bandas. Por el lado izquierdo irá Juan Manuel Cuadrado. Pero nuestra batería ya lo tiene tarifado. Tantos enfrentamientos y algo debe haber quedado de cómo se mueve.

LA ZURDA DE JAMES YA NO ES LA MISMA

La zurda de James ya no es la misma de años atrás. Lo botaron del Bayern, Real Madrid y Everton. Eso no es casualidad. Tampoco ha perdido la memoria en su totalidad y por eso hay que asfixiarlo.

Tapia y Yotún se lo tienen que ‘almorzar’ con todas las cremas. O sea anticipando y no dejarlo voltear ni que mire adelante. La idea es que toque lo menos posible el balón. Falcao, Borja y Suárez son toros y caen a los espacios, pero no son de los que solitos ganan partidos. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

