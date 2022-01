Del saque somos carnecita... Quema el calor en Lima y Barranquilla. Quema el corazón. Quema la piel. Lo que no debe quemar a la selección es el balón. Allí estará la clave. Si cuidamos la pelota, la rotamos con criterio y precisión, y la metemos cuando se nos presenta la Virgen, podemos traernos alguito de Colombia.

Un punto o tres van a servir. Necesitamos al 200% a los muchachos, a los verdaderos protagonistas. Aquí no hay excusas de la fuerte temperatura, de que vengo sin ritmo o estoy medio sentido. Salgamos sin complejos y con atrevimiento. Aplicaditos y conchuditos. Mientras más corra el tiempo, tendremos mejores sensaciones. Sí, señores...

Los apellidos pesan quieras o no en el fútbol. Sin Duván Zapata y Luis Muriel, tampoco es de alivio, pero en la actualidad esta dupla es más peligrosa que la de Falcao-Borré.

Ojo que no estoy diciendo que son ‘paquetes’ ni ‘pan con camote y relleno’, solo creo que hay calidad en la defensa para agarrarnos a la buena o la mala. Mi preocupación es Luis Díaz, quien tiene facha de pastelero o drogo. Por eso prefiero que Aldito Corzo no suba para ni mela. Primero es cerrarnos y luego soltarnos. Y no va a ser...

A pocas horas del partido por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, hinchas peruanos se reunen para alentar con un emocionante 'banderazo'

Por siaca, probemos al arquerito David Ospina. El excuñado de James tiene mantequilla en los guantes. Puede tener su gran tarde, como también la peor y ser un desastre. No es de fiar en el arco. Se hace los goles solito y es el señor bloopers.

Recuerden que Paolo Guerrero le metió un gol de tiro libre en la última fecha de la Eliminatoria pasada. Aquella vez era un tiro indirecto y el chistoso puso la mano, la tocó y nos dio el pasaje para el repechaje frente a Nueva Zelanda. Hay que pujar para que otra vez haga la del ‘Chavo’ porque es su especialidad. Ayayayayayay...

MUCHOS PERUANOS NO VAN A PODER INGRESAR AL ESTADIO

Me timbran mi causa Pachi y Miguel, quien ayer estuvo de cumpleaños y lo ha ido a celebrar a la ciudad de Shakira. Ambos me guerrean para que les pase un contacto para comprar unas entraditas de reventa. Las de occidente pasan los 250 cocos.

La neta es que muchos peruanos no van a poder ingresar al estadio porque nos cerraron el caño. Incluso no quisieron acreditar a periodistas. Sea como sea, hay que mandar buenas vibras. Desde las calles, casa, ‘telos’, playa o en la mismísima tribuna.

Yo soy PERÚ al mango, al rojo. Doy mi vida por mi patria. Me emociono con el himno y lagrimeo como pendejo. Ahora imagínense defendiendo a la blanquirroja. Gallese, Zambrano, Tapia, Cueva, Carrillo, Lapadula y toda la batería tiene ese privilegio. Demuestren de qué están hechos. Pechen y jueguen. Vamos, Perú. Vamos que sí se puede. Vamos que la gloria tiene reservado un sitio para ustedes. Ellos son berracos. Nosotros de empuje... Me voy, soy fuga.

