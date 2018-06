Perú vs. Dinamarca: "Sin Paolo Guerrero apostaremos al contragolpe", dice El Bombardero

Del saque somos carnecita... La verídica que hoy hago un break de mi travesía a Rusia y solo para analizar el Perú-Dinamarca. El partido determinante del grupo para nosotros. Si ganamos, ya estamos perfiladitos para avanzar y hasta nos podemos dar el lujo de ceder puntos ante Francia. No es de alivio, pero vayamos con fe y salgamos con los dientes apretados. Ustedes hagan la tarea en la cancha y los hinchas, en las tribunas y casitas. El ‘Porque yo creo en ti...’ debe retumbar el estadio de Saransk, porque somos invasión en el Mundial. Más de 60 mil ‘peruchos’ pasaron por Migraciones de este país para inflamar su garganta por su amada blanquirroja. Sí, señores...

Dicen que Paolo Guerrero no arranca y tengo que verlo para creerlo. Parece que la intención de Gareca es continuar con el once que viene de 15 partidos invicto. Y todos seguro le siguen el amén y nadie le refuta ni reprocha nada. Pero nuestro capitán, sin fútbol, le metió un doblete a Arabia. Yo estoy de acuerdo con que sea titular la ‘Foquita’, pero también el ‘Depredador’. Aquí no se puede regalar nada, ni un centímetro. Sin Paolo perdemos fuerza y presencia en el área. No hay uno que aguante patadas y jale tanta marca. Si el ‘Tigre’ quiere correr ese riesgo, es su responsabilidad. Yo digo en voz alta lo que pienso. Me puedo equivocar o acertar, pero siento una posición antes que ruede el balón. Curuju...

Sin Paolo apostaremos al contragolpe con salida rápida por los costados. Se generarán sociedades con Farfán, Cueva y Carrillo. Cual sea la fórmula, esperemos que la achunte y celebremos un triunfazo. Tampoco alucinemos mucho y afrontemos el choque con humildad. Los daneses no son la gran maravilla. Juegan con un 4-2-1-3, con Christian Eriksen siendo volante ofensivo, el enganche, el distinto, por detrás de Pione Sisto, Poulsen y Jorgensen. Hay que cerrarles caminos, cortarles el nexo de Eriksen con los delanteros. Advíncula cerca de Sisto y la batalla será por el lado de Trauco. Para dañarlos hay que meterles la pelota a espaldas de sus zagueros y rematar desde lejos, porque su arquero ya se quejó de que no se acostumbra al balón del Mundial. Evitemos el juego aéreo o bombazos, porque por ‘tallarín’ y peso nos sacan ventaja. ‘Mudo’, ‘Sombra’ y todos los que defienden, muy atentos por arriba. Más masticadito, misma charla técnica, en ninguna parte. Bueno muchachos, llegó la hora de la verdad. Es una Copa del Mundo y es la mejor motivación para un futbolista. El sueño de todo niño. Hoy todos somos Perú, carajo... Me voy, soy fuga.