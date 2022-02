Del saque somos carnecita... No estoy preocupado ni palteado, pero sí inquieto y ansioso. Toca Ecuador y no es de alivio. Hoy el panorama es distinto a Barranquilla. Si esperamos el error del rival, nos vamos pa’ La Habana. Si salimos como locos, también sonamos. La idea es un ‘partido inteligente’.

No perdamos el equilibrio. La paciencia. No nos desesperemos si no llega el gol. Para ganar hay que atacar. Es verdad, pero con criterio, con retroceso rápido. Nunca descubiertos atrás. Esta noche necesitamos correr el doble que ante Colombia. Y atentos que un descuido y un error en Eliminatorias es el despelote, a estas alturas, cuesta una clasificación. Sí, señores...

La neta que de visita nos ha ido muy bien. Hicimos la fiesta en Quito, Caracas y Barranquilla. Rescatamos un punto en Asunción. Perdimos de giles en La Paz y Buenos Aires. Fuimos Papá Noel en Recife y Santiago.

Aquí nos ha costado como mela. Derrotamos sufriendo a Venezuela, Chile, Bolivia y empatamos con Uruguay. O sea 10 puntos fuera de casa y 10 de local. Es lo mismo pisar el Estadio Nacional o ir a otro patio.





ESTÁ PROHÍBIDO HABLAR DE MUNDIAL

Creo que ahora la cabecita de los seleccionados está más fuerte y con el aliento de las tribunas tenemos que guerrear para llevarnos la victoria que nos daría un tremendo aire para la última fecha doble. Para mí está prohibido hablar de Mundial, Qatar o medio pasaje en el bolsillo. Eso no existe. Faltan tres combates bravísimos. Y no va a ser...

La diferencia del cuadro de Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro son cuatro puntitos en la tabla. Y nos podemos acercar más. En el juego, en el colectivo, cada uno maneja su estilo, su idea. Allí los veo parejos. Nosotros contamos con gente de recorrido, de batallas y que en su mayoría ya desfiló por una Copa del Mundo.

Ellos son chamacos con hambre amateur. Que van por la gloria y los grandes contratos. Objetivamente ambas selecciones cuentan con armas para conseguir el objetivo. La efectividad es lo que inclinará la balanza. Situaciones habrá en el arco de sur y norte.

Tratemos que el balón circule en campo rival, cerca del área de la ‘Tricolor’, allí hay huecos, baches, lagunas y buzones sin tapa. Ese dato me lo pasó José Feliciano y Stevie Wonder. Rexuxa...

Les mando un abrazo a Zambrano, Callens, López y Yotún. Los más conchudos de la selección y que dejan bien el nombre del Callao, mi zona. Esa batería es seria. No les quema la pelota ni les pesa la camiseta blanquirroja.

A Gallese, Advíncula, Trauco, Peña, Tapia, Carrillo, Flores, Lapadula y los demás integrantes del ‘equipo de todos’, mi apoyo total y las mejores vibras. El Perú está en sus manos. Vamos que sí podemos. Por ustedes, por sus familias y por la barra más espectacular del mundo... Me voy, soy fuga.

