Perú vs. Escocia: Hoy debe ser un día de fiesta, en las calles, en las tribunas, en la cancha

Del saque somos carnecita... Hoy debe ser un día de fiesta , en las calles, en las tribunas, en la cancha. Todo el país al ritmo de la selección. El rival nos chocará sin miedo. Evitemos el roce. Pensemos en la jugadas elaboradas, movimientos y variantes. Escocia no se juega nada, llegan con jóvenes que irán fuerte a las divididas. Ojo, no son ‘paquetes’. Por goles no llegaron a Rusia 2018 , querrán mostrarse, pero tenemos que ser finos, elegantes. El entusiasmo es para la gente, los jugadores con cabeza fría. Así es...

Es una locura ver entradas que se revenden hasta en 2500 soles. Ayer me di una vuelta por el Nacional y los ‘rebecas’ me ofrecían una popular en 600 ‘mangos’. El hincha paga capricho por ver a la ‘blanquirroja ’. Es un día histórico. Colgar un selfie en el Nacional en las redes es sacar pecho con los causas, sumar puntos con la ‘trampita’ o tener un recuerdo para contarle a los nietos. Y no va cher...

Lo fuerte de Escocia es la juventud y el toque rápido. El volante Scott McTominay es uno de los engreídos de Mourinho en el Manchester United, es de ida y vuelta, y Matt Ritchie del Newcastle quita y te la entrega limpia. Será un duelo aparte con Tapia y Yotún, que deberán estar concentraditos para iniciar con el ataque peruano. Curuju...

Vi a Francia ante Irlanda y jugó a media máquina. Alineó algunos suplentes y no pisó el acelerador. Dejó clarito que el centrodelantero Giroud Olivier, de 1.93 m, es un tanque. Hay que tenerlo alejadito del área, porque te ‘vacuna’ en una. Mbappé se cansó de romper cinturas a los irlandeses, parece sudamericano y hay que anticiparlo y no dejar que arranque, porque no lo chapamos ni en tren eléctrico. Los galos tienen un plantel que es favorito a ganar la Copa. Ya nos veremos las caras... Me voy, soy fuga.

