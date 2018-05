Perú vs. Escocia: "Mañana tiene que ser una fiesta en el Nacional"

Del saque somos carnecita... El ‘Tigre’ Gareca la tiene clarita: ya se hizo la idea de que no tendrá a Paolo en Rusia. Fue directo en la conferencia. ‘No me pregunten más por los que no están’, dijo ante el asedio de preguntas por Guerrero. El equipo ya sabe jugar con y sin el ‘Depredador’. Si el Tribunal Federal le permite jugar el Mundial, bienvenido el capitán. Si no lo hace, la responsabilidad del técnico es armar un equipo competitivo. Así es...



Mañana tiene que ser una fiesta en el Nacional. La selección se despide de los hinchas para emprender el viaje a Rusia. Es una oportunidad para confirmar y ver en acción al once que debutaría ante Dinamarca, el 16 de junio. En el primer tiempo deberían alinear los titulares y el segundo darle oportunidad a las variantes. Todos deben llegar afinaditos, con confianza, enchufados, con minutos de juego y una moral a prueba de balas. Curuju...



Creo que la única duda es la de Advíncula y Corzo por la banda derecha. Es el puesto más peleado. El resto del once ya se conoce. Por ahora, el ‘Rayo’ parece que tiene ligera ventaja. Ante los daneses lo veo fijo por su velocidad para sumarse al ataque y sorprender a esas ‘torres’. Con Francia creo que la ‘Muela’ sería el elegido, pues ofrece mayor marca ante la arremetida de Mbappé, Dembélé , Griezmann y compañía. Los encuentros mundialistas son como partidas de ajedrez y gana el que mueve mejor las fichas. Y no va cher...



‘No estamos en Lima de paseo’, dijo el extremo escocés Matt Phillips, que juega en el West Bromwich de la Liga Premier. La selección europea no va a Rusia 2018, pero ya se prepara para Qatar. Llega con varios jóvenes con ganas de mostrarse y van a meter la pierna dura como si fuera un partido oficial. Hay que tener cuidado, no caer en provocaciones para evitar lesiones de última hora. Repito, lo más importante es afinar la máquina del grupo. Así es... Me voy, soy fuga.

Carrera por la selección peruana. Video: Canal N