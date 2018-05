Hay que ver movimientos tácticos y variantes en el Perú vs Escocia.

Del saque somos carnecita... La fiebre del Mundial ya se siente por las calles. Subes a una combi y mínimo hay dos pasajeros con la camiseta de la selección. En el Metropolitano, las chicas se protegen del frío con su casaca roja y blanca. En la esquina del barrio, encuentras dos tíos hablando de México 70, Argentina 78 y España 82. En los bares y huariques se piden su traguito y ya corren las apuestas para el Perú-Dinamarca. Hasta en los locales con ‘foquito rojo’ anuncian 2x1 para ver los partidos. Después de 36 años, por fin el fútbol hace feliz a la gente y eso es mérito de todo el grupo de muchachos que se alistan para viajar a Rusia. Así es...



Locura total en el estadio Nacional. Parecía que la Blanquirroja iba a jugar un partido oficial. El entrenamiento fue con mucha euforia en los hinchas y hasta se tuvo que suspender la conferencia del ‘Tigre’. Todos los jugadores son ovacionados. Se nota que hay un grupo y esperamos que no haya nada que los desuna, que no se repitan historias anteriores. El equipo se despide el martes ante Escocia y ese estadio reventará de hinchas. Los ‘rebecas’ adelantarán su ‘grati’ de julio. Provecho...



Ahora cada uno de los jugadores entienden por qué los mundialistas Uribe, Sotil, La Rosa, Cubillas, Chumpitaz y otros reciben agradecimiento de la gente a pesar de que pasan los años. Ni los títulos ni el dinero ganado te puede comprar el cariño eterno de un país. Clasificar a un Mundial y defender tu camiseta en el torneo le da una alegría especial al pueblo. Eso no se olvida y queda grabado para siempre. Y no va cher...



Ante los escoceses hay que cuidar las piernas. Importa ver movimientos tácticos, variantes, respuesta a un estadio repleto y saber manejar la presión. Será la ocasión para ver a Farfán de ‘9’ ante un equipo duro con estilo parecido al de Dinamarca. Curuju... Me voy, soy fuga.

