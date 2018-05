Perú vs. Escocia: El Nacional se vistió de fiesta y la blanquirroja estuvo a la altura

Del saque somos carnecita... El Nacional se vistió de fiesta. El equipo estuvo a la altura. Los hinchas llegaron temprano, pagaron ‘capricho’ con los precios de las entradas, pero todos se fueron contentos, con su selfie, sus fotos, videos y demás recuerdos de una noche eterna. La ‘blanquirroja ’ fue ovacionada y desde mañana llevará en sus maletas el aliento y la ilusión de más de 30 millones de peruanos. Así es...

No fue un partido para 10 puntos , pero lo que importaba era ver el movimiento del equipo sin Paolo y ante una selección con características similares a Dinamarca, a la que enfrentaremos en el debut del Mundial . Escocia esperó casi todo un tiempo y recién en el complemento se animó a salir. En el inicio tampoco tuvimos opciones, manejamos el balón en el mediocampo, pero sin mucha profundidad. Ahí se notó la ausencia de Guerrero . Con el gol de Cueva se liberaron las tensiones y mejoramos en ataque. Con el marcador a favor volvimos a dominar como ante Nueva Zelanda, Croacia e Islandia. Y no va cher...

Bien el equipo en el toque, jugando por abajo y en primera, desesperando a los europeos que no están acostumbrados a ese tipo de juego. No estamos para ir al choque, salvo cerca o dentro del área para crear faltas. A nuestro juego hay que agregarle profundidad y ver más el arco. Los partidos no se ganan por tener más tiempo el balón...

La falta de continuidad en sus clubes se notó en algunos jugadores y el amistoso sirvió para recuperar la confianza y minutos en la cancha. Rodríguez estuvo seguro en la marca, aunque no fue muy exigido, a Carrillo le faltó movilidad y precisión en el toque final, Trauco no tuvo muchos centros venenosos ni receptores en ofensiva, Tapia en lo justo, Advíncula ha mejorado en la marca, pero creo que puede dar más, Flores no lució mucho y Farfán se mueve bien como ‘9’. Anoche no fue un duelo para exigirse, pero son detalles que deberá trabajar Gareca en los amistosos que le restan... Me voy, soy fuga.

